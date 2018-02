Vasile Popovici: „În Timişoara Capitală Culturală, doamna Neumann decide şi domnul Neumann controlează”

Într-o întâlnire organizată de Primărie între personalități culturale ale orașului şi reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală, scriitorul şi profesorul universitar Vasile Popovici, fost diplomat, a criticat nu doar primul spectacol de anvergură organizat în cadrul proiectului Timişoara Capitală Culturală 2021, ci şi modul în care a fost numit directorul artistic al asociaţiei, care „nu are habar de cultura română”, şi prezenţa în conducerea asociaţiei a lui Victor Neumann, soţului directorului executiv.

Personalităţi culturale, chemate să se implice în proiectul Timişoara Capitala Culturală

Edilul Timișoarei, Nicolae Robu a organizat ieri seară, la sediul Primăriei, o întâlnire între personalități culturale ale orașului şi reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală. Scopul a fost informarea participanților nu doar asupra proiectului ca și conținut și stadiu, ci şi asupra posibilităților lor de implicare, dialogul între ei şi reprezentanţii Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană şi expunerea de sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia.

Printre cei care au intrat în dialog cu conducerea Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală şi a Primăriei a fost şi Vasile Popovici, scriitor, profesor universitar şi fost diplomat.

Acesta s-a arătat nemulţumit de primul (şi singurul pe anul trecut) spectacol organizat de asociaţie, de numirea, pe lângă cerinţele dosarului de candidatură, a directorului artistic al asociaţiei, Chris Torch, de neprezentarea la timp a proiectelor şi, nu în ultimul rând, de prezenţa în conducerea asociaţiei a lui Victor Neumann, soţul directorului executiv al asociaţiei, Simona Neumann, ceea ce generează, spune el, o stare de incompatibilitate.

Vasile Popovici: „Doamna Neumann decide şi domnul Neumann controlează”

Una dintre acuzaţiile aduse de Vasile Popovici a fost cooptarea în Consiliul director al asociaţiei a lui Victor Neumann, soţul directorului executiv al asociaţiei, Simona Neumann: „Până când am câştigat, în jurul asociaţiei s-au unit toate forţele culturale ale oraşului. După câştigare, au început să plece oameni. Şi din Consiliul director au dispărut oameni şi au fost cooptaţi alţii. Printre oamenii care au venit este şi dl Victor Neumann. Prin urmare, doamna Neumann decide şi domnul Neumann controlează. Asta nu e conform regulilor şi nu poate dura aşa ceva.”

O altă nemulţumire a lui Vasile Popovici este modul în care a fost numit directorul artistic Chris Torch, cu încălcarea prevederilor din dosarul de candidatură: „În acel dosar de cadidatură se spune că directorul artistic va fi ales în urma unui apel deschis internaţional, înainte de mai 2017, apel internaţional condus de o agenţie externă de resurse umane cu experţi internaţionali. Or, Chris Torch nu a trecut prin nicio procedură. A fost numit din capul doameni Simona Neumann. Cum şi-a permis doamna Neumannn să numească, trecând peste dosar, un aşa-zis expert internaţional, care habar nu are de cultura română? Pentru această desemnare, dl Torch a primit salariu, nu ştim cât, că nu e public, de un an şi ceva de când e angajat fără respectarea regulilor. Aceşti bani trebuie recuperaţi, iar angajarea directorului artistic trebuie să se facă după regulile din dosarul de candidatură, cu care noi ne-am angajat în faţa finanţatorului.”

În plus, spune Vasile Popovici, singurul eveniment derulat, de care responsabil este directorul artistic Chris Torch, a fost un spectacol de circ, „de fapt unul de perfomance, deci un spectacol cu mesaj, adresat în limba engleză, copiilor. Acest spectacol a costat 110.000 de euro.” Spre comparaţie, acesta a menţionat că tot programul anual al ICR Lisabona (pe care îl invocă în calitate de fost ambasador în Portugalia), „institutul cu cea mai largă deschidere şi cele mai variate evenimente din Portugalia”, este de circa 80.000 de euro. În plus, afirmă Vasile Popovici, pentru acest spectacol, timişorenii şi-au şi cumpărat biletele, şi au plătit şi 110.000 de euro.

Primarului Nicolae Robu i-a spus că are „enorm de mult curaj”, finanţând acest proiect: „Cum puteţi da bani pentru bugetul de funcţionare al asociaţiei şi pentru programele culturale, fără ca asociaţia să vină în faţa dumneavoastră cu o cerere clară? Proiectul pe anul viitor trebuie prezentat din septembrie-octombrie. Eu aflu că Primăria Timişoara este finanţator în proporţie de 90 la sută efectiv şi de aproape 50 la sută pe hârtie, care finanţează, pentru 2018, un program care nu există încă.”

Simona Neumann: „Nu există nicio incompatibilitate între prezenţa lui Victor Neumann în board şi prezenţa mea în asociaţie”

În replică, Simona Neumann, afirmă că asociaţia este în plin proces de restructurare, prin urmare, şi board-ul. Susţine, însă, că nu există nicio incompatibilitate în privinţa prezenţei soţului său în conducerea asociaţiei: „Nu există nicio incompatibilitate între prezenţa lui Victor Neumann în board şi prezenţa mea în asociaţie, pentru că nu avem nicio relaţie contractuală. Componenţa acestui board a avut parte de concurs, iar juriul a putut să citească cine face parte din el.”

În privinţa numirii directorului artistic, spune Simona Neumann, „într-o lume ideală ar fi trebuit să facem acest concurs în mai, dar pentru că au existat probleme financiare foarte mari (nu am putut angaja personal, darmite firmă internaţională care să organizeze concursuri şi a existat o presiune să începem să facem ceva), am consultat preşedintele juriului care ne-a selectat pentru capitală Culturală Europeană dacă putem să facem selecţia unui director artistic pentru etapa de start-up, 2017-2018, prin consultarea mai multor CV-uri.” Simona Neumann declară că în alegerea făcută s-a ţinut cont de experienţa la nivel european în proiecte similare, de faptul că „dl Torch a avut o experienţă cu noi încă din perioada candidaturii pe partea de program artistic” şi de experienţa lui în alte capitale culturale europene.

Despre spectacolul de anul trecut, Cirkus Cirkör, singurul organizat, Simona Neumann afirmă că a fost ales „pentru a ajunge şi la acei timişoreni care preferă un gen mai facil”. Şi, explică ea, „circul, ca şi gen, este promovat de mari artişti ai lumii, de exemplu pictori celebri, Toulouse-Lautrec, Picasso, Ştefan Câlţia. Deci nu am inventat noi acest gen. Spectacolul oferit de Cirkus Cirkör a abordat o tematică europeană, aceea a migraţiei, într-o limbă de circulaţie europeană, pentru că copiii de azi vorbesc engleza sau, oricum, vor învăţa engleză mult mai devreme decât noi.”

Simona Neumann susţine că Cirkus Cirkör a fost singurul eveniment, au fost cinci (cinci reprezentaţii ale aceluiaşi circ) şi cinci ateliere, Iar în privinţa banilor alocaţi acestui spectacol, spune că nu sunt mulţi: „Dacă ar fi fost să aducem Circ du Soleil, probabil ar fi costat 300.000 de euro o reprezentaţie. Noi am oferit cinci, plus workshop-urile.”

Despre proiecte afirmă că acestea sunt prezentate sub forma unui plan anual (cel pe 2018 anunţă că îl vor prezenta public în februarie).

Nicolae Robu: „Prezenţa lui Victor Neumann în board-ul asociaţiei nu face bine proiectului”

Referitor la prezenţa lui Vicor Neumann în board-ul asociaţiei, primarul Nicolae Robu îi dă de înţeles că trebuie să se retragă: „Am o relaţie veche, pot spune de prietenie, cu Victor Neumann, dar consider că nu face bine proiectului, cu toată anvergura lui recunoscută de intelectual, de istoric. Nu face bine prezenţa sa în board, în condiţiile în care soţia sa e directorul executiv al asociaţiei. Situaţii de genul acesta trebuie evitate, pentru binele proiectelor.”

Primarul se declară şi el de acord cu ideea că spectacolul de circ contemporan de anul trecut nu a fost o alegere inspirată: „A fost o decizie inoportună ca primul eveniment sonor să fie un spectacol de circ. Nu discut acum despre calitatea spectacolului, mă limitez la faptul că juriul recomandă să promovăm specificitatea, istoria şi valorile locale şi nu a fost bine că am început cu ceva ce nu are nicio legătură cu valorile locale.”

Victor Neumann: „Nu există nicio incompatibilitate”

Victor Nuemann, directorul Muzeului de Artă din Timişoara şi membru în staff-ul asociaţiei conduse de soţia sa, susţine că prezenţa lui în asociaţie nu implică nicio incompatibilitate: „Am fost ales de Adunarea Generală, nu m-am propus. Mi s-a adresat această cerere. Nu există nicio incompatibilitate. Noi nu am decis în board lucruri care să fi fost în contradicţie, nu am avut niciun contract cu asociaţia, din punctul meu de vedere. Eu am contribuit foarte mult la dezvoltarea acestei asociaţii, la scrierea proiectului, la colaborarea cu cei care au venit din plan internaţional, dar fără să solicit nimic şi, cu atât mai puţin, din partea doamnei Neumann.”

Pe lângă conducerea asociaţiei şi a Municipalităţii, la dezbatere au participat, printre alţii, jurnalista şi scriitoarea Brînduşa Armanca, fost director al Institutului Cultural Român de la Budapesta, scriitorul şi profesorul universitar Marcel Tolcea, fost director al Muzeului de Artă, scriitorul şi profesorul universitar Daniel Vighi, preşedinte al asociaţiei Ariergarda, omul de afaceri Ovidiu Şandor, organizatorul bienalei Art Encounters, regizorul Florin Iepan ori directorul Filarmonicii Banatul, Corioan Gârboni. Au fost prezenţi, însă, şi reprezentanţi ai partidelor, de exemplu, Alexandru Cadar, preşedintele USR Timişoara.

Nicolae Robu și-a exprimat, recent, nemulțumirea față de echipa Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, condusă de Simona Neumann, căreia i-a reproșat lipsa de comunicare cu oamenii de cultură din oraș.