Vaporașele, retrase de pe Bega

Cele șase ambarcațiuni de pasageri care au navigat pe Bega în sezonul 2025 vor fi retrase, începând cu data de 1 noiembrie, pe platforma special amenajată din Depoul Dâmbovița, anunţă Societatea de Transport Public Timişoara.

Ultima zi din acest an de operare a vaporașelor va fi vineri, 31 octombrie, după care vor intra în programul de mentenanță și revizii tehnice periodice.

Vaporașele vor reveni pe Bega în primăvara anului 2026, cel mai probabil în luna martie, odată cu reluarea transportului public și a plimbărilor de agrement pe apă.

Conform STPT, în jur de 140.000 de timișoreni și turiști au ales vaporașele pentru deplasările lor în oraș sau pentru momentele de relaxare.