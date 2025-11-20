UVT va planta o pădure de plopi energetici

O pădure de plopi energetici va fi înființată de Universitatea de Vest din Timişoara, pe terenurile degradate din zona Giulvăz. Plantarea, care va fi făcută în parteneriat cu Alexander Degianski, alumnus UVT 2011, va oferi o soluție sustenabilă pentru protecția mediului și pentru dezvoltarea unor surse regenerabile de energie.

Proiectul reprezintă o intervenție strategică ce combină avantajele ecologice cu cele economice, contribuind la refacerea zonei și la îmbunătățirea calității vieții comunității, spun reprezentanţii Universităţii de Vest din Timişoara: “Plopii energetici sunt arbori cu creștere foarte rapidă, capabili să capteze cantități semnificative de dioxid de carbon și să contribuie la reducerea poluării atmosferice. Rădăcinile lor puternice stabilizează solul, reduc eroziunea și facilitează refacerea terenurilor afectate de utilizare intensivă sau abandonate. Totodată, aceste plantații funcționează ca un filtru natural, îmbunătățind calitatea apei și creând condiții pentru refacerea biodiversității locale.”

Proiectul oferă și beneficii energetice majore. Biomasa obținută din plopii energetici poate fi utilizată ca sursă de energie verde, reducând presiunea asupra pădurilor naturale și asigurând o alternativă durabilă la combustibilii tradiționali. Cultura are un ciclu de regenerare rapid, fiind exploatabilă la intervale scurte, fără replantare, ceea ce o transformă într-o resursă eficientă și regenerabilă pe termen lung.

„Prin această inițiativă, demonstrăm că soluțiile moderne pentru mediu pot fi și eficiente din punct de vedere economic. Pădurea de plopi energetici reprezintă un model de bună practică în utilizarea inteligentă a terenurilor și în promovarea energiei curate”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Plantarea va începe în perioada următoare, urmând ca zona să intre într-un proces accelerat de regenerare.

Această acțiune face parte dintr-un proiect mai amplu al UVT, prin care se dorește ulterior extinderea colaborării prin crearea unui laborator viu forestier și dezvoltarea cercetărilor aplicative realizate în „Pădurea UVT”. Direcțiile de cercetare interdisciplinare vizate se află în domeniile biologiei, geografiei și chimiei.