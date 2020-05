UVT: „Calendarul Capitalei Europene a Culturii nu poate fi amânat cu un an, dar unele evenimentele se pot decala”

Oficialii Universității de Vest, membru fondator al Asociației Timișoara 2021, care gestionează calendarul pregătitor și planul de acțiune pentru anul european la Capitalei Culturale Europene 2021, spun că, deși calendarul Capitalei Europene a Culturii nu poate fi amânat cu un an, unele evenimentele se pot decala, în acord cu restricțiile post-pandemie.

Propunerea avansată acum câteva zile de Universitatea de Vest din Timișoara, aceea de a realiza transferul spre comunicarea digitală a producțiilor culturale, așa încât programul Timișoara 2021 să devină de fapt o premieră absolută, într-o primă ediție a Capitalei Culturale Europene în format digital, a suscitat un interes semnificativ, provocând atât reacții de susținere, cât și unele mai rezervate, transmit reprezentanții UVT. Aceștia mai spun că sunt analizate public alternativele pe care comunitatea timișoreană le are la dispoziție pentru a se adapta relaităților post-pandemie, în perspectiva anului cultural 2021: „Soluțiile discutate și diversele alternative posibile sunt legate de digitalizare, chiar și numai parțială, ori chiar de amânarea totală a calendarului pentru anul următor.”

În schimb, declară rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea, având în vedere noile date pe care le au despre intențiile și reacțiile orașelor care în acest an sunt desemnate capitale culturale europene, orizontul de planificare devine mai clar: „Cele două orașe care au fost desemnate să deruleze programul oficial al Capitalelor Europene ale Culturii în acest an, Rijeka, din Croația, și Galway, din Irlanda, au solicitat Comisiei Europene amânarea calendarului cultural cu un an. Răspunsul CE a fost sceptic față de viabilitatea unei astfel de soluții, motivat mai ales prin faptul că în 2021 urmează ca alte trei orașe să fie gazdele programului cultural european, Timișoara, Novi Sad și Elefsina, nefiind acceptată desemnarea a mai mult de trei orașe într-un an calendaristic.”

Din această cauză obiectivă, afirmă Marilen Pirtea, recomandările publice ale Comisiei Europene fac referire la faptul că este improbabilă amânarea cu un an a programului cultural. „În schimb, la cererea orașelor desemnate pentru acest program european în 2020 și chiar 2021, anumite evenimente, spectacole sau proiecte culturale din cadrul programului pot fi replanificate si regândite, fie numai prin extinderea în online și digitalizarea producției, fie prin amânare punctuală și reprogramare pentru anul următor, caz în care i se poate solicita Comisiei Europene prorogarea termenelor pentru desfășurarea unora dintre activități, cât și pentru replanificarea finanțărilor pentru anul calendaristic următor”, mai spune Marilen Pirtea.