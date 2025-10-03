UVT a inaugurat șantierul pentru construcția celor două cămine studențești, în Ghiroda

Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat șantierul construcției celor două noi cămine studențești din Ghiroda, investiții ale Guvernului României realizate prin finanțări PNRR. Lucrările sunt executate de compania Concelex.

Termenul de execuție pentru cele două cămine este de 12 luni, studenții Universității de Vest din Timișoara urmând să beneficieze de 324 de locuri de cazare moderne și dotări precum săli de lectură, spații co-working, spații multifuncționale pentru activități sportive și recreative, terase exterioare, parcări auto și pentru biciclete. Suprafața desfășurată totală a construcției, cumulată pentru cele două proiecte, este de peste 10.500 mp.

Participanții și invitații speciali ai evenimentului de inaugurare au pregătit o capsulă cu simboluri și un mesaj peste timp, care a fost înglobată în fundația primului cămin, ca semn al dăinuirii acestui edificiu universitar.

„Gânduri pentru viitor. 3 octombrie 2025, ziua în care Universitatea de Vest din Timișoara a pus temelia unui nou început. Astăzi punem prima cărămidă nu doar într-o construcție, ci într-un vis. Aici, pe acest loc încă neatins, va prinde viață un cămin studențesc — un loc care va adăposti speranțe, prietenii, nopți târzii de învățat și dimineți grăbite spre examene. Nu doar o clădire, ci un spațiu al visurilor, al formării, al devenirii. Pentru voi, cei care veți citi acest mesaj peste ani, sperăm ca acest cămin să fi fost mai mult decât un acoperiș deasupra capului. Să fi fost un laborator de idei, un loc unde ați crescut, ați iubit, ați greșit și ați învățat. Să fi fost un cămin în adevăratul sens al cuvântului — un loc unde ați descoperit cine sunteți. Fiecare cărămidă poartă în ea dorința noastră de a vă oferi un început bun. Cu respect pentru trecutul academic al acestei universități și cu încredere în viitorul pe care îl veți modela, acest cămin este darul nostru pentru voi, liderii de mâine. Universitatea de Vest din Timișoara nu este doar o instituție. Este o comunitate. Iar acest cămin este o parte din sufletul ei”, a scris în mesajul cuprins în capsula timpului, pusă la temelia viitoare construcții, rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.