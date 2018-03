USR Timişoara: „Comisia de etică pentru Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, o desfășurare de forțe de neînțeles”

Decizia primarului Nicolae Robu de a înfiinţa o Comisie de etică a Primăriei privind proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021 este criticată de USR Timişoara: „ E o desfășurare de forțe de neînțeles.”

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a anunţat, zilele trecute, constituirea Comisiei de etică a Primăriei privind proiectul Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021, comisie formată din câte un reprezentant al fiecăreia dintre cele patru universităţi de stat şi unul al Municipalităţii. „Inițiativa mea derivă, așa cum am menționat încă de la început, din drepturile, chiar obligațiile, firești ale ordonatorului de credite al principalului finanțator al proiectului Timișoara Capitală Culturală Europeană 2021, atât înainte de câștigarea titlului, cât și după, inclusiv în anul 2021”, explica Nicolae Robu.

USR Timişoara nu e de acord cu această idee, menţionând că această comisie e compusă din consilierul personal al edilulului, Cătălin Iapă, și din patru cadre universitare de la Universitățile de Medicină, Științe Agricole, Politehnică, membre ale Comisiilor de etică din aceste universităţi.

„Ceea ce ignoră domnul primar este că pentru a fi membru în comisia de etică a unei asociații culturale trebuie să cunoști domeniul. Codurile de etică nu sunt unice, ci reprezintă o expresie proprie și specifică fiecărei branșe. Ele acoperă întreg spectrul de acțiune al organizației sau al echipei de proiect. Mai mult, BidBookul (dosarul de candidatură – n.r.) prevede faptul că structura de conducere și administrație își are fundamentul în ONG-ul cultural independent Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, directorul executiv fiind autoritatea de decizie sub îndrumarea Consilului Director. Reprezentantul Primăriei în Consiliul Director este desemnat de către primarul Timișoarei și are rol în asigurarea sustenabilității financiare, asigurarea networkingului la nivel european şi asigurarea suportului tehnic în oraș”, afirmă Mihaela Rusu, de la USR Timișoara.

Aceasta se întreabă de ce este nevoie de Comisia de Etică numită de primar şi subordonată acestuia, dacă există prevăzută structura Consiliului de Audit, Guvernanță Culturală și Etică, dacă există monitorizare din partea Comisiei Europene, şi ce competenţe în management cultural au membrii acestei comisii?

Mihaela Rusu opinează că această propunere, a unei Comisii de Etică, „a cărei componenţă ridică mari semne de întrebare privind competenţa în mediul şi managementului cultural, în pofida titlurilor universitare”, este o dovadă a modului de conducere autoritar pe care primarul l-ar impune în administraţia Timişoarei.

USR Timișoara consideră că singura autoritate îndreptățită să constituie Consiliul de Audit, Guvernanță Culturală și Etică este, conform dosarului de candidatură, Asociația Timișoara CCE. „În plus existența monitorizării din partea Juriului Comisiei Europene, monitorizare din punct de vedere managerial, conceptual și etic, face caducă orice ingerință din partea Primăriei”, susţine Mihaela Rusu.