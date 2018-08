USR Timişoara cere Primăriei lămuriri despre buget

USR Timişoara îl întreabă pe primarul Timişoarei de ce s-a ajuns în situaţia ca Municipalitatea să nu aibă bani să plătească constructorul la Spitalul “Louis Țurcanu” ori pentru salariile angajaților Societăţii e Transport, iar reprezentanţilor Primăriei să mai angajeze cheltuieli fără aprobarea sa personală, în condiţiile în care execuția bugetară este pe excedent.

Structura bugetului Primăriei pentru anul 2018, afirmă cei de la USR Timişoara, conține cheltuieli cu funcționarea Primăriei și a unităților subordonate în procent de 69,07% și cheltuieli de dezvoltare (investiții) în procent de 30,93%: „Analizând evoluția bugetului Primăriei din anul 2014 până în prezent, se observă o scădere, de la an la an, a veniturilor totale la bugetul local. Venituri care anul acesta sunt cu 20,69% mai mici față de veniturile totale bugetare din 2014. În aceeași perioadă, cheltuielile de funcționare ale Primăriei și ale unităților subordonate au crescut substanțial, iar în acest an s-au bugetat cheltuieli operaționale mai mari cu 31,75% față de cheltuielile operaționale bugetate în anul 2014. În aceste condiții, evident că bugetul pentru investiții a scăzut considerabil în fiecare an, iar pentru anul 2018 s-a aprobat un buget pentru investiții de doar 30.85% din totalul cheltuielilor bugetate, semnificativ mai mic față de anul 2014, când pentru bugetul de investiții s-au prevăzut 51.90% din totalul de cheltuieli bugetate.”

Concluzia care se desprinde, transmit reprezentanţii USR Timişoara, este că în ultimii ani Timișoara a produs mai puțin, a cheltuit mai mult și, implicit, are tot mai puțini bani pentru investiții. „Urmând acest trend, este doar o chestiune de timp până când se ajunge la o situație financiară extrem de dificil de gestionat. Astfel, o întrebare legitimă este ce a făcut administrația locală pentru a redresa această situație?”, întreabă şi se întreabă oficialii USR Timişoara.

Aceştia mai spun că observă, din analiza execuțiilor bugetare, că pentru anul 2017 creșterea cheltuielilor cu salariile în bugetul Municipalităţii este cu 22% mai mare față de anul anterior: „O altă întrebare legitimă la care ne gândim în această situație este, așadar, care va fi procentul de creștere a cheltuielilor cu salariile în execuția bugetară a anului 2018, față de anul 2017?”

Analizând în mod particular la nivelul acestui an evoluția veniturilor salariale ale Primăriei și ale unităților subordonate, declară USR Timişoara, se observa că venitul mediu brut/salariat se situează între 4430 de lei/lună și 6050 de lei/lună, „ceea ce cu siguranță ridică un semn de întrebare, mai ales având în vedere nivelul mediu de salarizare din piața muncii”.

Aceştia mai spun că execuția bugetară pe primele patru luni ale acestui an arată venituri de 406,77 de milioane lei și cheltuieli de 391,80 de milioane lei. „S-ar putea spune, deci, că în primele patru luni ale anului veniturile Primăriei au fost mai mari decât cheltuielile, cu 14,97 milioane lei. Și tot cam de pe atunci domnul Robu începuse să transmită public mesajul că Primăria se află în dificultăți financiare.”

Reprezentanţii USR Timişoara susţin că pe primul semestru veniturile Primăriei sunt de 580,18 milioane lei, iar cheltuielile de 562,85 milioane lei, existând un excedent de 17,27 milioane lei. Şi îl invită pe primarul Nicolae Robu să răspundă la câteva întrebări: