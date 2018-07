USR Timişoara: „Ceau cultură independentă în Timişoara, Capitala Culturală Europeană 2021”

USR Timişoara acuză Primăria de faptul că, al treilea an la rând, operatorii culturali independenți au mari probleme de finanțare.

În 2016, declară Mihaela Rusu, vicepreşedintele USRTimișoara, apelul pentru proiecte s-a făcut în februarie, iar evaluarea şi selecția au avut loc în martie, „fondurile fiind puține și împărțite fără vreun criteriu valoric și fără a ține cont de importanța proiectelor pentru oraș”.

În 2017, mai spune ea, aprobarea Agendei manifestărilor culturale a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara a avut loc în ședința din 24 aprilie, iar evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile s-au facut în perioada 26 mai – 2 iunie: „Astfel, au fost lăsate în aer manifestările culturale independente ce au avut loc din ianuarie până în mai, contrar politicilor de finanțare agreate de actanții culturali independenți și Primărie în aprilie 2016”. În plus, afirmă Mihaela Rusu, se introducea pe agendă finanțarea cu 180.000 de lei a Festivalului de Film Central European, în condițiile în care în Timișoara există mai multe festivaluri de film deja de tradiție, „care an de an se chinuie să obțină finanțări”: Simultan, TimiShort, Ceau, Cinema!, DocumFest, Open Documentary Session.

În 2018, atrage atenţia vicepreşedintele USR Timişoara, apelul pentru proiecte a fost lansat în 5 aprilie, termenul de depunere fiind stabilit între 5 -24 aprilie. În conformitate cu Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit culturale şi de tineret de interes local, aplicanții au avut permisiunea de a angaja activități în perioada mai – noiembrie 2018. „Legea 350/2005 prevede că evaluarea și jurizarea acestor proiecte să fie facută în 30 de zile calendaristice de la încheierea depunerii de dosare, astfel încât în data de 24 mai ar fi trebuit să fie publicate rezultatele. Suntem în luna iulie și încă nu se cunosc proiectele care vor împărți finanțarea de 3,5 milioane lei (sumă la jumătate față de cea din 2014!). Ca urmare, incertitudinea privind finanțarea priectelor culturale independente persistă, unii actanți având cheltuieli deja angajate și imposibil de decontat”, acuză Mihaela Rusu.

La această stare de fapt, mai spune ea, se adaugă și bâlbele recente ale Primăriei referitoare la programarea simultană a festivalului de film Ceau, Cinema! și a Caravanei Metropolis: „Încă o gafă ce demonstrează lipsa unei strategii culturale coerente la nivel de oraș.”

USR Timişoara solicită Primăriei asumarea cu celeritate a acțiunilor prevăzute în Strategia Culturală a orașului:

Încurajarea dezvoltării de proiecte culturale emblematice ale Timişoarei Constituirea unei liste de proiecte culturale prioritare pentru Timişoara Finanțarea mai consistentă a sectorului cultural independent- în prezent doar 12-15% din fondurile publice acordate artelor ajung la initiative independente- cu atenție la nevoi, tendințe și oportunități. Îmbunătăţirea transparenţei decizionale şi a bunei guvernări a Primăriei Timişoara în sectorul cultural Creşterea calităţii şi a eficienţei în comunicare între aparatul executiv al Primăriei Timişoara şi operatorii culturali Demararea investițiior în infrastructura culturală prevăzute în proiectul CCE 2021.

„Dezvoltarea oraşului suferă din cauza lipsei banilor și decizilor greșite. Un oraş este definit de mai mult decât suma bordurilor schimbate într-un an. Dacă Timişoara vrea să fie cu adevărat pol de dezvoltare regional în sud-estul Europei, trebuie să se elibereze de modul lipsit de profesionalism în care îşi administrează agenda culturală şi banii destinaţi acesteia”, acuză Mihaela Rusu.

Aceasta reaminteşte că Strategia Culturală a Municipiului 2014-2024 prevede, printre altele, că „cultura publică este creată nu doar de instituţii publice, ci şi de organizaţii neguvernamentale, actori privaţi şi creatori independenţi. Democratizarea culturii presupune legitimare şi acordarea de şanse egale la accesarea fondurilor publice, în funcţie de merit, indiferent de forma de organizare juridică, recunoscând potenţialul creativ al fiecărui actor interesat”.