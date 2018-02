USR Timişoara: “Administrația Timișoarei este ineficientă la capitolul transport public”

Transportul local este într-o stare dezastruoasă, ceea ce îi face pe mulți timișoreni, dependenți de maşina personal, ceea ce duce la creșterea poluării și la scăderea calității vieţii, acuză USR Timişoara. Şi îi cere primarului Nicolae Robu să rupă acest cerc vicios.

Săptămâna trecută, USR Timișoara și-a manifestat nemulțumirea faţă de faptul că angajații Societății Llocale de Transport Timişoara (fostă RATT) au restanţe salariale. Şi a menționat câteva motivele pentru care consideră că s-a ajuns în această situație: subvenționarea excesivă, politizarea societății și a conducerii acesteia și lipsa cronică de investiții.

“Toate aceste sunt de fapt rezultatele lipsei totale de viziune pe care administrația Robu o arată în mod constant. Dovada stă în faptul că administrația s-a angajat în fața opiniei publice să vină cu un plan de reorganizare și management, în octombrie 2017, și nici până în ziua de astăzi acest plan nu a fost propus”, acuză vicepreşedintele USR Timişoara, Ruben Laţcău.

La începutul acestei săptămâni, invocând rezultatele unui sondaj de opinie realizat zilele trecute, în urma căruia majoritatea timişorenilor sunt de acord cu ele, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, anunţa că Municipalitatea va susţine în continuare mai multe tipuri de gratuităţi pe mijloacele de transport în comun.

În replică, vicepreşedintele USR Timişoara spune că “povestea gratuităților”, asupra cărora Nicolae Robu a solicitat opinia timișorenilor, printr-un sondaj online, denotă lipsa de viziune a acestuia. “Transportul local e doar încă o victimă a încăpățânării sale. Divizarea călătorilor în categorii sociale și tratarea acestora ca mase mari de oameni are un efect toxic, menit să ascundă sub generalizări largi ineficiența conducerii STPT”, acuză Ruben Laţcău.

Acesta susţine că sondajul realizat în 10 februarie de primarul Nicolae Robu este “o mare minciună”, susţinând că acesta ar fi primit de la RATT o propunere de schimbare a protocolului de oferire a gratuităţilor, în 15 ianuarie, unde s-ar regăsi elementele sondajului.

USR Timișoara reia problema subvenționării excesive. Potrivit lui Ruben Laţcău, numărul călătorilor transportați cu gratuitate în 2016 raportat la 2015 “a explodat, o creștere de 370%, de la 31 de milioane de călători la 117 milioane călători. Pretextul este ajutarea unor categorii sociale, dar de fapt prin acești bani Primăria doar maschează gaura enormă în care este societatea de transport local, sinecura și pușculița pentru firmele de partid. An după an cheltuielile STPT au crescut, iar toată povara a fost suportată de noi toți, prin bani alocați pentru subvenții de la bugetul local: ponderea banilor oferiţi de Primărie, sub titlul de subvenţie pentru călători, în bugetul regiei/societății de transport public a crescut de la puțin peste 50% în 2013 la 66% în prima jumătate a lui 2017.”

O altă problemă, mai spune el, o reprezintă politizarea excesivă a conducerii regiei de transport. “Un bun exemplu este promovarea domnului Nicu Bitea în funcția de director adjunct. Domnul Bitea, membru PNL, precum domnul Robu, numit de la finalul lui 2016 în Consiliul de Administrație al RATT, are o experiență cu mult sub ceea ce e nevoie la STPT”, acuză Ruben Laţcău.

Acesta susţine că administrația Timișoarei este ineficientă la capitolul transportului public. Spre comparație o indică pe cea din Oradea unde, afirmă el, există o infrastructură de transport în comun și un parc auto la 75% din cele ale Timișoarei, iar Primăria Oradea subvenționează cu 16 milioane lei pe an compania locală (ce are cheltuieli de aproximativ 53 de milioane de lei), față de cei 70 de milioane lei previzionați doar ca subvenție pentru STPT în 2018 (la un buget de 107 milioane lei).

Ineficiența STPT, mai spune vicepreşedintele USR Timişoara, este ilustrată și de supradimensionarea personalului, societatea orădeană având un număr de angajați de 59% din personalul societății timișorene.

“Transportul local este într-o stare dezastruoasă, iar prin asta îi face pe mulți timișoreni, dependenți de autoturismul personal. Timișoara e sufocată de mașini, în lipsa unei alternative de transport decente, ceea ce conduce la creșterea poluării și scăderea calității vieţii. Acest cerc vicios trebuie rupt”, conchide Ruben Laţcău.