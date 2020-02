USR şi PLUS Timiş merg pe liste comune la alegerile locale

Alianța USR-PLUS și-a stabilit candidații la președinția Consiliului Județean Timiș, la Primăria Timișoara și listele comune de consilieri.

Comisiile de negociere ale USR și PLUS s-au întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute pentru a finaliza discuțiile deschise la începutul acestei luni şi parafarea unei înțelegeri în Timiș. „Dialogul s-a canalizat pe stabilirea candidaților la președinția Consiliului Județean Timiș, a Primăriei Timișoara, precum și a listelor de consilieri aferente”, declară Ovidiu Merean, reprezentant al USR Timiş.

Conform protocolului semnat în această dimineață, Dominic Samuel Fritz este candidatul Alianței la Primăria Timişoara, iar Cristian Moș, la președinția Consiliului Județean Timiş.

„USR și PLUS sunt o echipă și merg înainte pentru a câștiga Timișoara și Timișul. Alianța a dovedit deja la alegerile europarlamentare de anul trecut că este acea forță care se poate bate de la egal la egal cu vechile partide. Suntem încrezători că această campanie va fi una încă și mai bună, iar Dominic Fritz va deveni primarul Timișoarei și că eu voi fi președintele Consiliului Județean Timiș”, a declarat Cristian Moș la conferința de presă de astăzi, în cadrul căreia Alianța a anunțat rezultatul negocierilor.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Dominic Samuel Fritz a spus că se bucură că USR Timiș și PLUS Timiș au semnat în această dimineață protocolul prin care au fost stabilite listele comune pentru alegerile locale și județene. „Am fost desemnat candidatul comun al Alianței USR-PLUS pentru Primăria Timișoara. Sunt recunoscător pentru încrederea colegilor de la PLUS. În ultimele luni am cunoscut mulți colegi din PLUS și m-au impresionat cu determinarea și corectitudinea lor. De astăzi ne unim forțele – nu doar pentru a câștiga alegerile împreună, ci mai ales pentru a da Timișoarei, pe termen lung, o nouă administrație deschisă și profesionistă ”, mai spune Dominic Samuel Fritz.

Candidații Alianței la Consiliul Local al Municipiului Timișoara sunt, în ordine, următorii :

Dan Reşitnesc (USR) Andrei Meşter (PLUS) Ruben Laţcpu (USR) Rodica Militaru (USR) Vlad Boldura (PLUS) Răzvan Negrişanu (USR) Răzvan Stana (PLUS) Ana Munteanu (USR) Aida Szilagy (USR) Ovidiu Merean (USR) Paula Romocean (USR) Cornel Florin Ilca (PLUS) Jorge Gonzalez (USR) Emanuel David (PLUS) Dana Lazăr (USR) Mihaela Rusu (USR) Tiberiu Simionaş (USR) Filip Fiat (PLUS) Mihai Mortan (USR) Dragoș Nistor (USR) Lucian Alexandru Tuică (PLUS) Cosmin Miloş (USR) Andrea Kelemen (USR) Mihai Oancea (PLUS) Mădălin Dogaru (USR) Bogdan Răescu (USR) Florin Roua (PLUS)

Candidații Alianței la Consiliul Judeţean Timiș sunt, în ordine, următorii :