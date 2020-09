USR PLUS Timiş a exclus şapte membri pentru fals în declarațiile pe proprie răspundere

O publicație locală a publicat, zilele trecute un articol cu numele mai multor candidați USR PLUS din Timiș care ar fi avut legături cu alte partide politice. Preşedintele USR Timiş cataloghează articolul drept fake news, dar spune că a fost decis un audit intern în urma căruia au fost excluse din partid şapte persoane.

Informațiile publicate în articolul USR Timiș a depășit PSD și PNL din data de 1 septembrie sunt neadevărate, susţine preşedintele USR Timiş, Cristian Moş, care este şi candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean Timiș. „În anumite cazuri au fost scrise greșit inclusiv numele candidaților: Marius Viciriuc, Bianca Pascaru, Cosmin Buzan. Aceștia nu au făcut niciodată parte din alte partide politice până la intrarea în USR”, adaugă el.

Totuşi, preşedintele USR Timiş spune că a fost decis un audit intern, în urma căruia au fost identificate şapte persoane care au recurs la fals în declarațiile pe proprie răspundere completate în procesul de înscriere în partid, printre care și candidatul USR PLUS la Primăria din Teremia Mare. Acestea au fost excluse din partid, mai spune Cristian Moş: „Avem toleranță zero față de traseismul politic. Criteriile de integritate USR PLUS sunt foarte clare și nu ne abatem de la ele. În momentul de față, pe listele de candidați ale USR PLUS Timiș, nu există foști primari sau consilieri locali PSD.”

Cristian Moş ameninţă că Alianţa va „taxa orice încercare de dezinformare a publicului cu privire la membrii USR PLUS Timiș, inclusiv pe cale juridică, dacă va fi nevoie”.

Cristian Moş mai spune că se așteptă ca în cel mai scurt timp şi PNL Timiş să-i excludă din partid pe proaspăt racolații primari de la PSD, actualmente membri PNL: Ioan Lihoni, de la Bethausen, Petre Gagea-Neaga – Jamu Mare, Daniel Drăgan – Parţa, Gabriel-Adrian Koller – Sacoşu Turcesc şi Bogdan-Marius Petrean – Sânpetru Mare.