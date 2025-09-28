USR: „Consiliul Județean să explice cine și-a pus semnătura pe deschiderea Sălii Revoluției pentru propaganda pro-rusă”

USR Timiș protestează față de decizia Consiliului Județean Timiș de a permite organizarea unei lansări de carte a deputatului AUR Mihail Neamțu, care promovează narative anti-europene și pro-ruse, chiar în Sala Revoluției, simbol al luptei pentru libertate și democrație.

„În ziua alegerilor din Republica Moldova – transmite USR Timiş – deputatul AUR Mihail Neamțu, cunoscut pentru pozițiile sale pro-ruse și pentru încercarea de a reabilita regimul criminal de la Kremlin, a primit aprobarea Consiliului Județean să lanseze o carte despre Ucraina. O carte care promovează narative anti-europene și pro-ruse contrare spiritului Revoluției din 1989. Este o insultă adusă memoriei timișorenilor care au murit pentru libertate”.

USR Timiş a solicitat anularea acestui eveniment și un angajament ferm că Sala Revoluției și instituțiile Timișului nu vor fi niciodată folosite pentru a legitima politicile agresive ale Rusiei.

„Timișoara și Timișul au plătit cu sânge pentru libertate. USR nu va accepta ca simbolurile noastre să fie folosite de promotorii Rusiei, ai autoritarismului și ai minciunii. România este parte a Europei și a lumii libere, iar orice încercare de a rescrie istoria și de a manipula opinia publică în favoarea Kremlinului trebuie respinsă fără echivoc”, se mai arată în comunicatul USR Timiş.

Deputatul AUR Mihai Neamţu a reacţionat, acuzând USR de fascism şi invocând exact o sintagmă folosită de propagnada pro-rusă din România: „stăpânii de la Bruxelles”: „Fasciștii printre noi: vor să ardă cărți. Vor să anuleze dezbaterile culturale. Vor să interzică dizidența. A revenit gândirea unică. Opera de terorism intelectual continuă și după moartea lui Charlie Kirk! E de-a dreptul amuzant și, în același timp, revoltător să vezi cum bolșevicii de serviciu ai României sar ca arși la ideea unei lansări de carte. USR cere, cu spume la gură, cenzură, interzicere, anulare, fix ca activiștii staliniști de altădată. E tragic să vezi cum acești străini de țară, de cultură și de tot ce e românesc vorbesc astăzi despre «trădare», când singura lor vocație reală este slugărnicia în fața stăpânilor de la Bruxelles. (…) Acesta este USR: un partid al cenzurii, al interdicțiilor, al poliției gândirii. E culmea ironiei ca exact în Timișoara, orașul Revoluției anticomuniste, să vină urmașii ideologici ai cenzorilor să dicteze ce carte se lansează și ce voce are dreptul să vorbească. Asta e «democrația» lor – o parodie sinistră a libertății pentru care românii au murit în 1989”, a scris Mihai Neamţu într-o postare pe Facebook,

Lansarea cărţii urma să aibă loc, duminică, 28 septembrie, în Sala Revoluţiei a Consiliului Judeţean Timiş.