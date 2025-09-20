USR a marcat, la Timișoara, nouă ani de la înfințare

USR a marcat azi, la Timișoara, nouă ani de existență. La întâlnirea strategică a partidului organizată la Timișoara, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că România are nevoie de o alternativă reală la populism. „Rămânem fideli aceleiași misiuni: să oferim românilor o guvernare onestă, transparentă și eficientă”, transmit reprezentații partidului.

“USR a fost construit ca un proiect de curaj și speranță. Astăzi, la nouă ani de la înființare, rămânem fideli aceleiași misiuni: să oferim românilor o guvernare onestă, transparentă și eficientă”, a declarat Dominic Fritz.

Evenimentul de la Timișoara a reunit conducerea USR împreună cu liderii organizațiilor judaețene, primari, parlamentari USR din toată țara și miniștri ai USR: Diana Buzoianu (Mediu), Radu Miruță (Economie) și Ionuț Moșteanu (Apărare). Scopul principal este definirea direcției strategice a partidului pentru perioada următoare, la nouă ani de la fondare, și abordarea provocărilor politice, economice și sociale actuale.

“Noi știm că trăim un moment politic, economic, social extrem de dificil. Știm că o parte din responsabilitate pentru a găsi soluții este și pe umerii noștri. Ne-am asumat această responsabilitate când am intrat la guvernare. Ne-am asumat această responsabilitate când l-am susținut pe Nicușor Dan pentru președinția României. Ne asumăm această responsabilitate cu miniștrii noștri Radu Miruță, Diana Buzoianu, Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu, care în ministerele lor se luptă pentru a avea un stat mai drept și mai funcțional care livrează pentru cetățenii”, a declarat Dominic Fritz, în conferința de presă susținută în deschiderea reuniunii strategice a USR.

Potrivit lui Dominic Fritz, USR are trei mari priorități pentru că, în viziunea partidului, tăierile de cheltuieli trebuie dublate de reforme care să genereze venituri ce se regăsesc ulterior și în buzunare oamenilor.

În primul rând, USR propune eficientizarea statului român prin desființarea instituțiilor și agențiilor inutile, digitalizarea ANAF-ului și listarea la bursă a acțiunilor minoritare ale companiilor de stat. Ultima măsură, cu menținerea controlului statului asupra pachetului majoritar de 51%, ar putea genera 50 de miliarde de lei pentru finanțarea investițiilor, spun reprezentanții USR. Dominic Fritz susține și acordarea de credite fiscale companiilor care crează locuri de muncă și absorb forța de muncă disponibilizată de la stat.

În al doilea rând, USR susține diminuarea finanțării aparatului funcționăresc din administrația publică locală, dar subliniază necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale majore în România. O treime din primării depind de sume de echilibrare pentru funcționare și 8 miliarde de lei anual din bugetul de stat subvenționează primării mici.

Dominic Fritz a propus crearea unei echipe interdisciplinare pentru a lucra la această reformă care va presupune comasarea comunelor mici și o mai bună gestionare a zonelor metropolitane, cu respectarea drepturilor minorităților naționale

În al treilea rând, USR se angajează să combată războiul hibrid declanșat de Rusia împotriva Europei și a Romaniei, care include agresiuni militare și mijloace de dezinformare, și să apere România de ingerințele străine.

Partidul susține înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în colaborare cu partenerii europeni, și crearea unui cadru penal clar pentru cei care ignoră aceste sancțiuni, un aspect inexistent în legislația românească actuală.

În conferința de presă a fost ridicată și problema reformei companiilor de stat. Radu Miruță, ministrul Economiei, s-a declarat nemulțumit de cadrul legal recent adoptat care nu elimină în totalitate clientelismul la numirea și menținerea în funcție a șefilor companiilor de stat: “Am făcut un apel către cetățenii României care consideră că se pot ocupa de conducerea unor astfel de companii. În două zile și jumătate am primit 2437 de CV-uri de oameni extraordinari de bine pregătiți. Nu există în CV-uri un criteriu dacă ești la USR sau nu ești la USR. Am verificat vreo 34 de CV-uri personal și erau 3 dintre absolvenți la Harvard, un judecător la curte de apel, 2 profesori universitari. Cât timp România ține de-o parte astfel de oameni, de o asemenea calitate, în locul pilelor care sunt învățate să fie înșurubate în companiile de stat, este evident că pentru e o pierdere și noi nu vom tolera această pierdere”, a declarat Radu Miruță.

După nouă ani de la apariția sa pe scena politică, USR confirmă că este forța care poate rupe cercul vicios al corupției și al populismului.