Universitatea de Vest Timişoara, partener UNESCO în cadrul mișcării pentru educație deschisă

În cadrul Institute for Information Technologies in Education – UNESCO IITE și International Research and Training Center for Rural Education – UNESCO Inruled, a fost publicat, la începutul acestei săptămâni nou ghid despre resurse educaționale deschise la realizarea căruia a contribuit şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Ghidul, cu titlul Guidance on Open Educational Practices during School Closures: Utilizing OER under Covid-19 Pandemic in line with UNESCO OER Recommendation, vine în sprijinul profesorilor de pretutindeni, cu exemple de utilizări de practici și resurse educaționale deschise.

Acesta are ca temă resursele educaționale deschise şi s-a publicat după lansarea de către UNESCO, în 2 mai, a Coaliției dinamice pentru RED, anunţă Universitatea de Vest din Timişoara. La scrierea acestui ghid au contribuit trei universitari timișoreni, între care se află şi conf. dr. Gabriela Grosseck, de la Departamentul de Psihologie.

Potrivit reprezentanţilor UVT, din cele 12 studii de caz selectate dintre sutele de cazuri din toată lumea explorate, prezentate în acest ghid, două sunt din România. Ghidul a fost coordonat de Smart Learning Institute of Beijing Normal University, avându-i ca parteneri pe IASLE, ALECSO, UNIR iTED, Spain, Edmodo și Universitatea de Vest din Timișoara.

„Apariția acestui ghid, dedicat modului în care se dezvoltă utilizarea resurselor deschise în mediul școlar, este rezultatul cooperării academice dintre mai mulți cercetători ai centrului nostru universitar. Prestigiul lucrării este subliniat chiar prin parteneriatul care a permis apariția acestor studii de caz, o relație de bună colaborare academică dintre UVT și UNESCO”, subliniază rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea.