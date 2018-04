Universitatea de Vest din Timișoara: „Salutăm alegerea academicianului Ioan Aurel Pop în funcția de președinte al Academiei Române”

Universitatea de Vest din Timișoara salută alegerea în funcția de președinte al Academiei Române a academicianului Ioan Aurel Pop, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.

„Alegerea colegului nostru Ioan Aurel Pop în funcția de președinte al Academiei Române este un lucru mare pentru universitățile românești și o șansă pentru Academia Română. Am discutat de multe ori cu domnia sa, am colaborat pe unele inițiative. Domnul Pop are o viziune foarte clară și pragmatică – și aici nu mă refer doar la universități sau la știință, ci și la potențialul României. Îmi place să cred că între motivele alegerii a contat și vizibilitatea Universității «Babeș-Bolyai» și a Consorțiului Universitaria”, declară rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca este una dintre universitățile românești cel mai bine clasate în ranking-urile internaționale, transmit reprezentanții UVT. Alături de ea, mai spun aceștia, învățământul românesc este vizibil la nivel internațional în special prin rezultatele UVT, ale Universității din București și ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, membre ale Consorțiul Universitaria.

Conducerile celor cinci universități au un calendar de întâlniri periodice, prin care de multe ori au adus în atenția Ministerului Educației și a Parlamentului României atât probleme, cât și soluții pentru învățământul superior românesc, mai spun reprezentanții universității timișorene. Adăugând că UVT își manifestă deplina încredere că noua poziție publică a lui Ioan Aurel Pop va imprima o nouă dinamică Academiei Române, inclusiv prin colaborări cu universitățile care au dovedit că pot coagula poli de excelență în cercetare și predare.