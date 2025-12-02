Universitatea de Vest din timişoara încheie proiectul „Luna Verde @UVT și Rețeaua Școlilor Verzi”

Universitatea de Vest din Timișoara marchează astăzi trei luni de la debutul proiectului „Educație pentru sustenabilitate în comunitatea timișeană: Luna Verde @ UVT și Rețeaua Școlilor Verzi”, lansat în 2 septembrie.

Instituțiile partenere în proiect – Universitatea de Vest din Timişoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș şi Consiliul Județean Timiș care a contribuit financiar, prin programul TimCultura 2025 – au coordonat un efort comun a 12 instituții de învățământ preuniversitar pentru a promova un model educațional sustenabil, bazat pe principii de laboratoare vii.

În această perioadă, proiectul a consolidat colaborarea dintre UVT și cele 12 școli membre ale Rețelei Școlilor Verzi, continuând demersurile începute prin proiectul cu tradiție, Luna Verde @UVT, și extinzând acțiunile dedicate educației pentru sustenabilitate în comunitățile școlare din județ.

Luni, 24 noiembrie, a avut loc Sesiunea de evaluare și schimb de bune practici în Rețeaua Școlilor Verzi, un moment-cheie pentru partenerii implicați. Echipele reprezentante ale celor 12 instituții partenere – Școala Generală Sânandrei, Liceul cu Program Sportiv Banatul Timișoara, Liceul Teoretic Buziaș și Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara, Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara, Școala Gimnazială nr. 7 „Sf. Maria” Timișoara, Colegiul Național Bănățean, Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara, Școala Gimnazială Săcălaz, Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara și Școala Gimnazială nr. 27 Timișoara — și-au prezentat activitățile de sustenabilitate derulate în ultimele luni într-un schimb comun de bune practici. Activitățile prezentate au constat în modalități concrete de integrare a principiilor de sustenabilitate și laboratoare vii în parcursul educațional al școlilor partenere, precum și în acțiuni premergătoare/desfășurate în cadrul Zilei Sustenabilității. Aceasta a reprezentat o inițiativă-pilot implementată în 6 dintre școlile din rețea în perioada octombrie–noiembrie a acestui an.

Activitățile au făcut parte din planurile de acțiune co-create pentru școli verzi în județul Timiș, cu mentorat din partea specialiștilor UVT și inspectorilor de specialitate din cadrul ISJ Timiș.

Proiectul nu se încheie aici, spun oficialii UVT, ci marchează debutul Rețelei ca un organism funcțional. Prioritățile pentru anul 2026 includ: extinderea Rețelei Școlilor Verzi, organizarea periodică de evenimente comune și programe de formare dedicate inovării sustenabile și schimburi de bune practici, consolidarea spațiilor de învățare ce integrează principiile unui laborator viu educațional, integrarea principiilor de Citizen Science pentru dezvoltarea cetățeniei participative la nivelul elevilor și pentru creșterea atractivități carierei de cercetător.