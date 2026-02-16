Una din cele mai importante fotografe germane de după război, expusă la Timişoara

După două prezentări de succes la Academia de Arte din Berlin și la Muzeul de Fotografie din Braunschweig, expoziția Sibylle Bergemann – Fotografii a pornit într-un turneu internațional sub egida Institutului für Auslandsbeziehungen (ifa) și ajunge, pentru o lună, și la Timișoara.

Expoziția oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra operei uneia dintre cele mai importante fotografe germane de după război. Concepută ca o privire de ansamblu asupra întregii sale creații, selecția amplă de lucrări permite publicului să descopere diversitatea și calitatea excepțională a fotografiilor realizate de Sibylle Bergemann (1941-2010) și să urmărească evoluția sa artistică de-a lungul a peste treizeci și cinci de ani.

Itinerarea expoziției are loc în prezența Fridei von Wild, fiica artistei și, totodată, administratorul patrimoniului acesteia. Ea va coordona panotarea și va introduce expoziția în cadrul vernisajului.

Vernisajul va avea loc joi, 26 februarie, de la ora 18, la Isho Office 1 Timișoara, cu intrare liberă. Expoziţia va fi deschisă în perioada 26 februarie – 21 martie, joia şi vinerea între orele 14 şi 19, iar sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 14-18.

Născută la Berlin, Sibylle Bergemann s-a afirmat inițial ca fotograf de modă, devenind rapid recunoscută pentru eseurile sale fotografice și pentru observațiile sale precise asupra contextelor sociale și urbane. Practica sa a cuprins fotografia de modă, reportajul, portretul, peisajele urbane și rurale, precum și experimentele cu Polaroid-ul. Deși a lucrat preponderent în alb-negru, Bergemann a utilizat culoarea ca element constitutiv al sensului, nu doar ca mijloc ilustrativ. Scenele urbane și portretele rămân teme constante ale operei sale, abordate cu o sensibilitate și o rigoare vizuală remarcabile. Și-a grupat fotografiile în serii, urmărind perioade îndelungate diferite teme și note fotografice. Un punct central al operei sale îl constituie fotografiile de modă și portret, realizate pentru reviste precum Sibylle sau GEO. Interesul pentru imagini contextuale și scenice a început în Berlinul anilor 1960, extinzându-se ulterior în New York, Paris, Tokyo sau São Paulo. După reunificarea Germaniei, a cofondat agenția Ostkreutz și a devenit membră a Academiei de Arte.

Expoziția Sibylle Bergemann – Fotografii face parte din programul ifa de promovare internațională a artei și artiștilor germani contemporani. Centrul Cultural German Timișoara colaborează constant cu ifa în cadrul acestui demers, prezentând publicului local expoziții de referință ale scenei artistice germane: Clarobscur – Fotografii din Germania, de Barbara Klemm (2022) și Paula Modersohn-Becker şi colonia de artişti din Worpswede. Desene și grafică 1895-1906 (2024).

Expoziţia de la Timişoara este organizată de Institut für Auslandsbeziehungen e.V. (ifa), Stuttgart, în colaborare cu Academia de Arte (Akademie der Künste), Berlin și Ostkreuz – Agentur der Fotografen, Berlin.