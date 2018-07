Un timişorean, numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Președintele ALDE Timișoara, Ovidiu Sîrbu, este, de astăzi, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Acesta spune că să va implica în proiectele de dezvoltare ale infrastructurii, prioritară fiind centura Timișoarei.

Inginer constructor de meserie, Ovidiu Sîrbu are 42 de ani și a intrat în politică la începutul anului 2018. La scurt timp, a fost ales președinte al ALDE Timișoara.

Ovidiu Sîrbu declară că îl onorează această funcție, dar că îl şi obligă să se implice în proiectele de dezvoltare ale infrastructurii din țară, promiţând că prioritară va fi centura Timișoarei.

„Este inadmisibil ca în 2018 șoferii care tranzitează orașul să nu aibă acces la această alternativă. Timișoara are nevoie de această centură, cu atât mai mult cu cât numărul de mașini înmatriculate crește de la an la an. Traficul din oraș este îngreunat și avem nevoie de această rută ocolitoare pe care să fie redirecționate mașinile de mare tonaj”, transmite Ovidiu Sîrbu.

.