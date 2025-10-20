Un prim pas către restaurarea Rozariului din Timișoara

„Dinastia Mühle. O traiectorie în arta grădinilor” este titlul conferinței Asociaţiei Peisagiştilor din România, Filiala Teritorială Vest, organizată pentru a marca 20 e ani de la înfiinţare. Evenimentul, spun organizatorii, reprezintă un prim pas în pregătirea programului de restaurare a renumitului Rozariu din Timișoara.

În cadrul evenimentului, care a avut loc în perioada 10-12 octombrie, la Timişoara, au fost prezentate rezultatele prealabile a proiectului de documentare patrimonială şi rezidențe de cercetare multidisciplinară dedicat renumiților grădinari Mühle.

Contribuțiile familiei Mühle în domeniul artei grădinilor și a horticulturii au fost prezentate publicului de către peisagiştii Raluca Rusu-Moșnoi și Alex Ciobotă, inițiatorii proiectului de documentare. Între participați au fost prezenți și grădinarul rozist Margareta Pócs, director al Márk Rosarium, Albert Fekete, decan al Institutului de Arhitectură Peisagistică și Urbanism, MATE, Budapesta și Alexandru Mexi, cercetăror Institutul Național al Patrimoniului, cercetători afiliați proiectului cu expertiză în grădini istorice și patrimoniu horticol.

Elementul de noutate al proiectului îl constituie recuperarea soiurilor „Prof. dr. Hans Molich” și „Dr. Ernst Mühle” din cele 13 roze create de Arpad Mühle și pierdute din colecțiile locale. Acest gest – spun reprezentanţii Asociaţiei Peisagiştilor din România, Filiala Teritorială Vest – reprezintă un prim pas în pregătirea programului de restaurare a renumitului Rozariu din Timișoara. Trandafirii recuperați provin din colecțiile Europa-Rosarium Sangerhausen, din Germania, și Márk Rosarium, din Ungaria, iar din acest an au intrat în colecția horticolă a Facultății de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții din Timișoara. În paralel, în cadrul Laboratorului de biotehnologii și inginerie genetică a USVT, sub coordonarea profesorului Dorin Camen și a conferenţiarului Cerasela Petolescu, a fost realizată multiplicarea in vitro a exemplarelor de roze recuperate, reprezentând o primă acțiune de conservare a geneticii trandafirilor Mühle.

A fost, de asemenea, organizat un tur de recunoaştere a prezenţei dinastiei Mühle în Timişoara, cu o participare de peste 80 de persoane. Turul ghidat a dezvăluit câteva dintre amprentele Mühle, parte din patrimoniu peisager al Timișoarei, precum grădina Școlii de cadeți de infanterie concepută de Arpad Mühle (actualul Parc Botanic), magazinul de comercializare al semințelor (renumita Casă cu flori) și ceea ce a fost Rozariul, o colecție de câteva sute de specii și soiuri de trandafiri (Parcul Rozelor).

Proiectul Dinastia Mühle. O traiectorie în arta grădinilor este derulat de Asociaţia Peisagiştilor din România, Filiala Teritorială Vest, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, Hungarian Association of Landscape Architects, Márk Rozsa Barátok, din Ungaria, şi Universitatea de Ştiinţele Vieţii Regele Mihai I din Timişoara. Proiectul este cofinanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, aria tematică Patrimoniu Cultural Material.