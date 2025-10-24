Un nou tur tematic, dedicat moștenirii evreiești din Timişoara

Asociația Turism Alternativ, prin proiectul Timișoara Free Tours, invită publicul timișorean la un nou eveniment din seria Turist la tine acasă – turul tematic Evreii din Cetate, o incursiune în istoria și moștenirea uneia dintre cele mai importante comunități care au modelat identitatea Timișoarei moderne.

Încă din secolul al XVII-lea, în perioada otomană, comunitatea evreiască din Timișoara a jucat un rol esențial în dezvoltarea economică, socială și culturală a orașului. Moștenirea sa se regăsește și astăzi în arhitectura elegantă, în poveștile de viață care au traversat generațiile și în spiritul deschis și tolerant al urbei, reamintesc organizatorii evenimentului.

Turul va avea loc duminică, 26 octombrie, de la ora 17, cu punct de întâlnire la Bastionul Theresia. Participarea este gratuită și nu necesită rezervare prealabilă.

Participanții vor porni într-un tur ghidat prin centrul orașului, explorând clădiri și locuri reprezentative pentru comunitatea evreiască, precum: Palatul Comunității Israelite, Sinagoga din Cetate, Palatul Neuhausz, Palatul Weiss, Casa Brück, Palatul Loeffler, Palatul Lloyd, Palatul Marschall, Vogel Hilt sau Palatul Miksa Steiner – fiecare purtând în spate o parte din istoria Timișoarei.

Pe parcursul traseului, vor fi readuse în atenție poveștile unor personalități evreiești care au contribuit decisiv la modernizarea orașului: Ernest Neumann, Amigo Meir, Jakab Singer, Zwi Ben, David Oppenheim, Abraham Klein, Ignatz S. Eisenstadter, Israel Derera, Bernat Färber, Löwy Neuhausz, Ioan Holländer, Leopold Baumhorn și Zsigmond Silberstein. Prin munca și viziunea lor, Timișoara a devenit un oraș cosmopolit, multicultural și inovator.

Ceea ce face acest tur special este abordarea sa dincolo de reperele arhitecturale: participanții vor pătrunde și în lumea tradițiilor, obiceiurilor și sărbătorilor evreiești, pentru a înțelege mai bine spiritul unei comunități care a lăsat o amprentă profundă asupra identității timișorene.

Seria de evenimente Turist la tine acasă a ajuns la al cincilea sezon și este dedicată localnicilor și vizitatorilor care doresc să descopere poveștile mai puțin cunoscute ale orașului. Sub motto-ul „Află poveștile orașului!”, proiectul își propune să readucă în prim-plan patrimoniul, oamenii și momentele care au construit spiritul Timișoarei.