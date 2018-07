Pentru această după-amiază, la Timişoara este anunţat un nou protest #rezist în faţa Prefecturii Timiş.

„Vă rugăm să vă luaţi o oră sau două liber de la job pentru a protesta în faţa Prefecturii, în fiecare miercuri. E o bătălie care va mai dura”, transmit organizatorii protestului, reprezentanţii Iniţiativei Timişoara, care îşi exprimă revolta faţă de „nenorocirile generate de banda de ticăloşi de la putere”.

Evenimentul va avea loc azi, între orele 15 şi 17, în faţa Palatului Administrativ, clădire în care îşi au sediul şi Prefectura Timiş, şi Consiliul Judeţean Timiş.

Reprezentanţii Iniţiativei Timişoara reamintesc că, încă de la primul protest, mişcarea #rezist a fost paşnică, oamenii protestând în susţinerea unui model de societate având la baza democraţia, respectarea drepturilor individuale, independenţa Justiţiei.

„Întodeauna am ales să folosim soluţii de protest care să se încadreze în acest spirit. În ciuda faptului că protestele, petiţiile, flash mob-urile etc. au părut să n-aibă o finalitate imediată, privind retrospectiv, trebuie să constatăm că au reuşit să încetinească şi chiar să amâne tăvălugul agresiv la adresa statului de drept. Efectul acesta a fost generat, în primul rând, de consecvenţa cu care, timp de un an şi jumătate, ne-am opus ciumei roşii”, mai spun reprezentanţii Iniţiativei Timişoara.