Un nou corp de clădire pentru Școala Gimnazială nr. 7 din Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara face un pas important pentru rezolvarea problemei învățământului în spații modulare și în două schimburi de la Școala Gimnazială nr. 7 „Sfânta Maria”, din zona Lipovei, prin extinderea spațiilor de învățământ. Proiectul, care prevede construirea unui nou corp de clădire cu patru niveluri, a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice și va fi supus aprobării Consiliului Local.

În noul corp de clădire al Școlii Gimnaziale Nr. 7 vor fi amenajate 20 de săli de clasă noi și o sală multifuncțională amplasată pe două niveluri, care va putea fi utilizată pentru spectacole sau chiar activități sportive. Totodată, clădirea va fi dotată cu un ascensor destinat persoanelor cu dizabilități, pentru a asigura accesibilitatea tuturor elevilor, precum și cu panouri fotovoltaice și solare, care vor contribui la eficiența energetică a școlii.

După aprobarea proiectului în Consiliul Local, Primăria Timișoara va depune proiectul pentru obținerea unei finanțări europene nerambursabile prin Programul Regional Vest 2021–2027. Valoarea totală a investiției este de peste 33 de milioane de lei (TVA inclus), dintre care 23,2 milioane de lei reprezintă costurile lucrărilor de construcție și montaj. Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 18 luni.

„Investițiile în școli rămân o prioritate și în anii următori, la Timișoara. O infrastructură școlară modernă este un atu esențial pentru orice oraș care vrea să crească. Ținta noastră este ca fiecare copil din Timișoara să aibă acces la condiții moderne de învățare, aproape de casă”, a declarat primarul Dominic Fritz.