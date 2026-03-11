Un important fond de carte de literatură științifică de restaurare, donat Muzeului de Artă Timișoara

Muzeul Național de Artă Timișoara îşi îmbogățeşte semnificativ resursele sale de cercetare printr-o donație de o valoare remarcabilă, primită din partea International Academic Projects din Marea Britanie, şi anume cel mai important fond de carte de literatură științifică de restaurare ajuns recent în regiune.

“Prin bunăvoința domnului James Black și grație relației profesionale strânse cu managerul Muzeului de Artă Timişoara, domnul Filip Petcu, International Academic Projects Londra donează către instituția timișoreană cel mai important fond de carte de literatură științifică de restaurare ajuns recent în regiune”, transmite MNArT.

Donația cuprinde 159 de publicații de specialitate, lucrări de referință, editate de Archetype Books, care vor deveni parte integrantă a fondului documentar și educațional al bibliotecii de specialitate al Muzeului Naţional de Artă Timişoara. Aceste volume vor servi drept o resursă fundamentală pentru specialiștii muzeului, cercetători, conservatori, restauratori și studenții domeniului Arte, consolidând poziția Timișoarei ca pol de excelență în protejarea patrimoniului cultural, transmit reprezentanţii MNArT.

„Suntem profund recunoscători partenerilor noștri britanici pentru acest gest de mare generozitate și suport logistic pentru muzeu timișorean”, declară managerul MNArT, Filip Petcu.

Muzeul Național de Artă Timișoara continuă astfel demersurile de internaționalizare și de aliniere la cele mai înalte standarde academice și științifice din domeniul muzeologiei, conservării și restaurării artei.

IAP UK este recunoscută drept o instituție de importanță majoră la nivel european și mondial pe componenta de conservare și restaurare a patrimoniului cultural. De peste 30 de ani, organizația oferă cursuri de formare specializată axate pe teoria și practica conservării artei și antichităților, pe aspecte tehnice ale artei și pe studii muzeale. De-a lungul timpului, experți mondiali de renume au predat peste 100 de teme diferite din domeniile conservării, istoriei tehnice a artei, arheologiei și muzeologiei. IAP este profund dedicată facilitării educației și formării profesionale, în scopul protejării a patrimoniului cultural.