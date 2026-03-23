Un imobil istoric de pe strada Treboniu Laurian, în circuitul educațional

Primăria Municipiului Timișoara pregătește deschiderea unui nou spațiu pentru educație în zona Iosefin, prin introducerea clădirii de pe strada Treboniu Laurian nr. 10 în circuitul educațional.

Clădirea va fi dată în administrarea Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara pentru o perioadă de zece ani, anunţă Municipalitatea. Clădirea, cu demisol, parter și etaj, dispune de o curte generoasă, ideală pentru activități în aer liber, și un spațiu interior care poate găzdui cursuri, ateliere sau alte inițiative care stimulează creativitatea și dezvoltarea copiilor. Noul spațiu va putea găzdui cursuri, ateliere și alte activități dedicate copiilor, oferind familiilor din Iosefin și din cartierele învecinate acces mai aproape de casă la servicii educaționale.

Municipalitatea a achiziționat acest imobil prin exercitarea dreptului de preemțiune, la prețul de 650.000 de euro, menţionând că valoarea de piață, stabilită de un evaluator independent la cererea Primăriei, era de 1.050.000 de euro.

Proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara a imobilului va fi supus votului în Consiliul Local Timişoara.