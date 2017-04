Un fost arhitect-şef al Timişoarei îşi lansează jurnalul de urbanist

Un fost arhitect-şef al Timişoarei, Radu Radoslav, îşi lansează azi o carte. Un jurnal al unui urbanist timișorean. O carte despre problemele urbanistice în general și, în particular, cele ale Timișoarei.

Lansarea cărţii lui Radu Radoslav, Blogul lui Radu. Jurnal de urbanist timișorean, va avea loc azi, de la ora 18, la librăria La Două Bufnițe. Alături de autor va vorbi Marcel Tocea.

Cum s-a născut ideea blogului, iar mai apoi, a acestui volum, apărut la editura Artpress? “Retrăgându-mă din viața activă, am sperat la o perioadă de reflexie (binemeritată). S-a nimerit însă altfel. Am făcut un comentariu acid pe Facebook la o postare a unui prieten, ce se referea la o propunere a Consiliului Local Timișoara privind unele măsuri împotriva acelora care nu-şi îngrijesc faţadele clădirilor. Mi s-a sugerat să-mi deschid un blog, dacă sunt așa de deștept. Ceea ce am și făcut, în joacă, în 8 octombrie 2015”, spune Radu Radoslav.

Apoi, spune acesta, a venit coșmarul incendiului de la Colectiv, unde a pierdut niște colegi urbaniști pe care i-a apreciat mult. Așa a început în realitate postarea celor 60 de episoade, prinse în această carte.

„Am încercat să supun atenției cititorilor problemele urbanistice în general și, în particular, cele ale sistemului urban Timișoara”, declară Radu Radoslav.

Temele abordate reflectă poziția autorului față de conduita unui profesionist, a unui politician, dar și a unui simplu cetățean în raport cu planificarea urbană,cu regulamentele comerțului urban, cu evoluția şi regenerarea zonei centrale a Timişoarei, cu transportul integrat de tip tram-tren-timișoara, cu erorile dezvoltării urbane, cu poziţia Timișoarei de Capitală Europeană.

„Am încercat să fiu fără patimă, să atac probleme și nu persoane. Nu știu dacă am reușit”, mai spune Radoslav Radu.