Un film despre Beatlemania, în avanpremieră la Timișoara

Regizorul timișorean Andrei Ujică vine la Timișoara cu cel mai nou film al său: TWST / Things We Said Today, un film despre Beatlemania. Proiecţia va fi urmată de o dezbatere la care vor participa, alături de regizor, Adriana Babeți şi Mircea Baniciu.

TWST / Things We Said Today, filmul hibrid la care cineastul Andrei Ujică a început să lucreze în 2012, va fi prezentat în avanpremieră la Timișoara la Cinema Timiș sâmbătă, 12 aprilie, de la ora 19.30. La proiecție vor fi prezenți, alături de Andrei Ujică, scriitoarea Adriana Babeți și muzicianul Mircea Baniciu, care vor vorbi despre acest nou film al cineastului, despre anii ’60 și fenomenul Beatlemania la Timișoara, despre colaborarea dintre Mircea Baniciu și Andrei Ujică la albumul Cantafabule și rădăcinile muzicale ale Timișoarei de azi. Biletele se găsesc pe site-ul Cinema Timiș.

TWST / Things We Said Today va fi lansat în cinematografele din România pe 25 aprilie, fiind distribuit de Bad Unicorn.

TWST / Things We Said Today este gândit ca o capsulă de timp a weekendului 13-15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraș şi de primul ei concert pe Shea Stadium și este narat din perspectiva a doi adolescenţi a căror voci sunt interpretate de tinerii actori americani Tommy McCabe și Therese Azzara. Personajul principal masculin este Geoffrey, fiul lui Joe O’Brien, un DJ în vogă din epocă, amfitrionul emisiunii matinale la WMCA, primul post de radio care a transmis piese de Beatles la New York. Pe-atunci un tânăr scriitor, Geoffrey O’Brien a devenit între timp un poet și eseist cunoscut. Judith Kristen, persoana din spatele protagonistei feminine a filmului, este o cunoscută fană Beatles, care a participat la nouă dintre concertele americane ale trupei, inclusiv cel de la Shea Stadium în 1965.

Filmul este în întregime compus din materiale de arhivă din epocă (ABC, CBS, NBC etc.), filme de 8 mm din arhive personale și imagini ale concertului, care a fost înregistrat cu 14 camere de 35 mm, dar scos ulterior pe piața de home movies de către ABC, în copii de 16mm. Personajele apar ca desene semi-animate în film, acestea fiind realizate de artistul francez Yann Kebbi și integrate în mijlocul evenimentelor cu ajutorul efectelor vizuale. Scenariul, scris de Andrei Ujică, cuprinde informații biografice din jurnalul lui Judith Kristen, excerpte dintr-o relatare autoficțională a lui Geoffrey O’Brien, precum și fragmente din povestirea „Isabela, prietena fluturilor” de Andrei Ujică, publicată în 1972, tradusă pentru proiectul cinematografic de Philip Ó Ceallaigh. Titlul filmului, „TWST / Things We Said Today”, provine de la una dintre piesele Beatles ce anticipează momentul când prezentul devine un trecut fantomatic, la care nu te mai poți întoarce dar nici nu-l poți uita.

„Printre visurile mele din liceu au fost şi acestea: sǎ lucrez o datǎ cu o mare trupă de pop şi sǎ fac un film american. Dar tot așa, de-abia 50 de ani mai târziu am avut curajul să construiesc un film în jurul primului concert dat de cea mai mare formație din toate timpurile pe Shea Stadium. Cum le-am spus tinerilor actori newyorkezi ale cǎror voci le-am înregistrat în toamna trecută, nu contează cât durează să-ți împlinești un vis, principalul e să reușești înainte să-l uiți”, declară regizorul Andrei Ujică.

Scriitor, regizor de film şi profesor, apreciat reprezentant al Noului Cinema Nonficţional, Andrei Ujică s-a născut în 13 noiembrie 1951, la Timișoara. A studiat Literatura la Universităţile din Timişoara şi Bucureşti şi, mai apoi, la Heidelberg. Primele sale eseuri le-a scris în 1968, iar în anii ’70 a colaborat cu Şerban Foarţă la compunerea versurilor pentru formaţia Phoenix. Disident declarat, în 1981, Andrei Ujică emigrează în Germania Federală, unde intră în mediul academic, predând Teorie literară, filmologie şi mediologie, la Universitatea din Mannheim. Între 2001 şi 2017, a fost titularul unei catedre de film la Universitatea de Stat de Artă şi Design din Karlsruhe, iar, între 2002 şi 2017, directorul Institutului de Film al Centrului de Artă şi Tehnologie Media din Karlsruhe.

Terminându-și studiile în literatură, Andrei Ujică decide, în 1990, să se dedice cinematografiei și realizează Videograme dintr-o revoluție, în 1992, co-regizat cu Harun Farocki, un documentar care devine film de referință asupra legăturii dintre puterea politică și mass-media în Europa la finalul Războiul Rece. Al doilea său film, Out of the Present (1995), spune povestea cosmonautului Sergei Krikalev, care a petrecut zece luni la bordul stației spațiale Mir, în timp ce Uniunea Sovietică se destrăma. Filmul a fost comparat cu opere cinematografice emblematice precum 2001: Odiseea spațială și Solaris, și este recunoscut ca unul din cele mai spectaculoase filme de non-ficțiune al anilor 90. Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu (2010) încheie trilogia filmelor dedicate ultimilor ani ai comunismului.