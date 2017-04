Un elev din Timişoara, calificat la faza internaţională a concursului de Public Speaking, riscă să nu poată participa la competiţie

Un elev al Liceului „Grigore Moisil”, din Timişoara, s-a calificat la faza internaţională a concursului de Public Speaking, care va avea loc la Londra, în luna mai. Participarea lui la această competiţie este, însă, pusă sub semnul întrebării, din cauza lipsei finanţării. Cei care doresc şi pot să ofere o mână de ajutor pot face acest lucru.

Radu Suciu, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, din Timişoara, s-a calificat la faza internaţională a concursului de Public Speaking organizat The English Speaking Union. El a obţinut Premiul I la faza naţională şi premiul „James Moulder” for Fluent and Creative Speaking, după ce în prealabil a câştigat Premiul I la toate fazele, anunţă Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.

În cadrul concursului, participanţii trebuie să creeze şi să prezinte un discurs pe o temă selectată la nivel internaţional, având o limită de timp de aproximativ cinci minute, pentru grupa de vârstă 16 – 20 de ani. Tema pentru fazele locală, judeţeană, regională şi naţională a fost anul acesta „Peace is not an absence of war”.

Faza internaţională a concursului se va desfăşura la Londra, în perioada 8 – 16 mai. Pentru etapa internaţională participanţii trebuie să pregătească un discurs pe tema anterioară şi unul pe tema „To define is to limit”.

Concursul se desfăşoară în 50 de ţări, are mai multe etape (locală, judeţeană, regională şi naţională), dar la ultimele două pot participa doar elevii între 16 – 20 de ani. Reprezentantul României este ales în urma etapei naţionale, şi participă la ultima etapă, cea internaţională. Pentru al doilea an consecutiv această onoare revine liceului nostru, prin elevii noştri deosebiţi de talentaţi.

Radu Suciu are o bogată activitate atât în ceea ce priveşte Public Speaking, el participând de cinci ani la acest concurs, cât şi în cadrul cluburilor de dezbatere, făcând parte din lotul naţional care va reprezenta România la campionatele mondiale din Bali 2017. Este câştigător al numeroase premii întâi atât la individual, cât şi la echipe la diverse concursuri naţionale şi internaţionale.

ESU este o organizaţie educaţională internaţională, prezentă în peste 50 de ţări, care, printre altele, organizează în fiecare an concursul de Public Speaking pentru două categorii de vârstă, 12 – 15 ani şi 16 – 20 de ani.

Participarea lui Radu Suciu la faza internaţională a concursului de la Londra este însă pusă sub semnul întrebării. Pentru că, de anul acesta, nici Ministerul Educaţiei, nici Inspectoratul Şcolar Judeţean nu mai acoperă costurile aferente însoţitorului – elevul este minor şi va trebui însoţie la ieşirea din ţară –, această sarcină revenind liceului. „Discuţiile cu cei de la ESU ne-au dat de înţeles ca suma necesară pentru cheltuielile insoţitorului ar fi de 600 – 700 de lire”, spune profesorul Ramona Faur, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Cei care doresc şi pot să ofere o mână de ajutor sunt invitaţi să o contacteze pe Ramona Faur, la numărul de telefon 0751-171.128 sau pe adresa de e-mail: ramonafaure@yahoo.com, ori pe profesoara Ecaterina Nechitescu, la numărul de telefon 0742-843.709.