Un documentar despre artistul vizionar Ion Grigorescu, proiecție specială la Timişoara

Doc-minică, programul dedicat documentarelor, continuă cu o altă proiecție-eveniment: filmul Boxing with Myself, despre artistul vizionar Ion Grigorescu, film care va avea premiera la Timişoara duminică, 12 octombrie.

Boxing with Myself (2024) urmărește viaţa și opera unuia dintre cei mai importanţi și discreţi artiști ai artei contemporane din Europa Centrală și de Est: Ion Grigorescu. Născut în 1945, Grigorescu este un pionier al artei experimentale, recunoscut internaţional, cu lucrări incluse în colecţiile unor instituții de renume, precum MoMA New York, Tate Modern Londra sau Centre Pompidou Paris. Cu toate acestea, vizionarul artist rămâne relativ necunoscut publicului larg din România. Filmul își propune tocmai această reparaţie simbolică și culturală: să aducă în atenţie o operă singulară și profundă, o contribuţie esenţială la discursul vizual al ultimei jumătăţi de secol.

Documentarul, anunţă realizatorii, are nu doar o valoare estetică și artistică remarcabilă, ci și una educativă – fiind o resursă esenţială pentru înţelegerea influenţei pe care Ion Grigorescu a avut-o asupra unei întregi generaţii de artiști români contemporani, printre care Mircea Cantor, Adrian Ghenie, Ciprian Mureșan și Șerban Savu: „Boxing with Myself este mai mult decât un simplu documentar: este un performance cinematografic în care graniţele dintre regizor și protagonist se estompează. Ion Grigorescu devine, pe rând, subiect și observator, într-un demers care invită spectatorii la reflecţie asupra propriei moralităţi, spiritualităţi și istorii personale. Filmul adresează, în esenţă, o întrebare fundamentală: în ce măsură poţi analiza propria biografie fără mistificări și nostalgie?”

Filmul a avut o primă proiecţie în cadrul festivalului Bucharest International Film Festival (BIFF) din 2023 și premiera mondială la festivalul DokuBaku din Azerbaidjan.

La Timişoara, filmul va fi proiectat duminică, 12 octombrie, de la ora 19.30, la Cinema Studio, în prezenţa regizoarei Andreiana Mihail și a editoarei Dana Bunescu.

Biletele pot fi achiziţionate de pe site-ul Cinema Studio.

Regizoarea Andreiana Mihail a studiat Filosofia la București și Paris și, mai recent, Informatică la Universitatea din București. Este curatoare și fondatoare a galeriei care îi poartă numele. A organizat peste 30 de expoziții, a reprezentat artiști precum Adrian Ghenie, Ion Grigorescu și Ciprian Mureșan. Despre experiența ei curatorială au scris publicații precum The New York Times, The Financial Times sau Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dana Bunescu este monteuză și sound designer. A colaborat cu numeroși regizori relevanți pentru noul val cinematografic românesc ca autoare a montajului de imagine și/sau a sound-designului (Moartea domnului Lăzărescu, Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, Colectiv). Este co-autoare a două filme documentare: Distanța dintre mine si mine, împreună cu Mona Nicoară, și Pocalul. Despre fii și fiice, împreună cu Cătălina Tesăr. A primit Ursul de Argint pentru contribuție artistică remarcabilă la Berlinale 2017 pentru montajul filmului Ana, mon amour.

Programul Doc-minică este organizat de asociațiile Marele Ecran și Pelicula Culturală, în parteneriat cu Cinema Studio şi One World Romania și cu sprijinul Groupama. Proiecțiile fac parte din proiectul Ceau, Cineclub! – toamna 2025, finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte în cadrul apelului „Timișoara – Obiectiv Cinema”. Organizat de Asociaţia Pelicula Culturală, Ceau, Cineclub! este un proiect de retrospective şi proiecţii speciale lunare propuse de Ceau, Cinema! în afara festivalului.