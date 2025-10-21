Ultimele spectacole „Orașul Paralel”

După trei an în care a însuflețit cartierul Elisabetin, spectacolul Teatrului Maghiar din Timişoara, Orașul Paralel: Party în Elisabetin, ajunge la final. În 25 și 26 octombrie, spectatorii mai pot păși o ultimă dată în universul fascinant al spectacolului, într-un eveniment care încheie cea mai amplă producție de teatru site-specific din România.

Trilogia a fost concepută de regizoarea Ana Mărgineanu și dramaturgul Peca Ștefan, realizată de Asociația Culturală Diogene și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, în coproducție cu Teatrul German de Stat (pentru spectacolele din Fabric) și Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” (pentru spectacolele din Elisabetin).

Între 2021-2023, trilogia a cartografiat artistic câte un cartier istoric al Timișoarei – Iosefin, Fabric și Elisabetin –, invitând publicul să devină parte activă a poveștii. Spectatorii au fost ghidați pe trasee performative, cuprinzând clădiri, curți, piețe și locuri încărcate de memorie, pe care le-au redescoperit prin intermediul teatrului, dansului, sunetului și tehnologiei.

Proiectul a făcut parte din programul Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii, în cadrul căruia a explorat teme actuale și diferite dileme urbane. Prin cele peste 60 de reprezentații, Orașul Paralel a devenit un reper în arta site-specific și un model de colaborare între artiști, instituții și comunități. Punctul culminant a fost în 2023, când toate cele trei spectacole s-au jucat în aceeași săptămână — un tur de forță din punct de vedere logistic.

Trilogia a fost apreciată pentru modul în care a transformat experiența teatrală într-o formă de participare civică — o invitație de a (re)vedea orașul prin ochii celorlalți, de a reflecta asupra memoriei colective și a identității locale și de a te (re)îndrăgosti de cartierele istorice.

Orașul Paralel: Party în Elisabetin începe din cinci locuri diferite, urmărind cinci personaje, cu trasee distincte care se întrepătrund într-un Wonderland teatral imersiv. Paraleliana Lela, polițistul Edgár, fosta dactilografă Beáta, influencera surdă XO și membrii Lela Crew de la Portal sunt cele cinci trasee care converg, în final, într-un singur loc: Party-ul din Elisabetin, o petrecere-sărbătoare care reunește personajele, publicul și orașul într-o experiență comună.

Participarea publicului începe înainte de spectacol, existând câteva reguli de urmat pentru: să se îmbrace funky și să includă măcar un element roz sau albastru în costum, să poarte încălțăminte confortabilă pentru că este de mers, de urcat scări, de mișcat prin spațiu. De asemenea, publicul este invitat să vină cu telefonul încărcat și, dacă se poate, cu o pereche de căști, pentru că are de scanat coduri QR care oferă poveşti audio.

Ultimele spectacole au loc pe 25 octombrie, de la ora 18, și 26 octombrie, de la ora 17:

Ruta Portal – str. Traian Lalescu nr. 2 (pe trepte, la Facultatea de Construcții)

Ruta Beáta – bd. Vasile Pârvan nr. 2 (Biblioteca UPT)

Ruta Edgár – str. Petre Râmneanțu, colț cu str. Ioan Curea (clădirea ASPC)

Ruta Lela – str. Ioan Curea nr. 1

Ruta XO – Piața Crucii (la cruce)

Spectacolul Orașul Paralel: Party în Elisabetin a fost primit cu entuziasm de public și de critică, fiind elogiat pentru profunzimea conceptului, calitatea artistică și felul în care a conectat spectActorii la propriul oraș.

Reprezentanţii Teatrului Maghiar din timişoara spun că Orașul Paralel nu se închide, ci se transformă. Portalul construit în campusul Universității Politehnica Timișoara rămâne activ ca spațiu de experiment artistic și educațional, un laborator în care se întâlnesc creativitatea și tehnologia. Echipa extinsă a proiectului – artiști, tehnicieni, studenți și mediatori culturali – continuă să colaboreze în noi inițiative locale și internaționale. Proiectul este studiat ca studiu de caz interdisciplinar în universități din România și SUA, fiind analizat ca model de co-creație și intervenție prin artă.

Anul acesta, echipa Orașului Paralel a adaptat pentru TV traseul care o urmărea pe Viki în Iosefin, urmând ca premiera să aibă loc la Cinema Studio, în luna noiembrie.

Spectacolul a fost realizat de Asociaţia Culturală Diogene și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara, în colaborare cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” și Universitatea Politehnica Timișoara. Proiectul Orașul Paralel: Călătoria continuă a fost finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara şi sprijinit de Liga AC, Asociația De La 4 și rețeaua Timișoara 2023 – Voluntari.