Ultima sărbătoare a Bufnițelor timişorene, Closing Party

Librăria independentă La Două Bufnițe, din Timişoara, se închide după aproape nouă ani de activitate. Sâmbătă, 28 iunie, cărțile și Bufnițele își iau zborul din stradă, în cadrul unei sărbători de rămas-bun, Closing Party.

“După aproape nouă ani în care a adus cărțile aproape de noi, librăria La Două Bufnițe își închide ușile. Este o pierdere greu de acceptat – nu doar pentru cei care au făcut din acest loc un cămin al lecturii, ci pentru întreg orașul. O librărie independentă nu este doar un loc unde se vând cărți, ci un spațiu care respiră cultură, care crează legături, care inspiră schimbare. Și acum, dispare. Dar Bufnițele nu pleacă fără să lupte până în ultima clipă pentru ceea ce au reprezentat mereu: comunitate, solidaritate și dragoste pentru carte. Așadar, pe 28 iunie, transformăm strada Matei Corvin într-un adăpost final al lecturii, al artei și al îmbrățișărilor între cititori. Sărbătoarea Bufnițelor – Closing Party va fi mai mult decât un eveniment. Va fi o ultimă șansă de a ne arăta că suntem o comunitate. Că, deși o librărie se închide, comunitatea creată în jurul ei și al cărților rămâne vie”, anunţă fondatoarele librăriei, Oana Doboşi şi Raluca Selejan.

Pe parcursul întregii zile de sâmbătă, 28 iunie, strada pe care a fost librăria devine un imens spațiu de lectură pentru cititorii mari și mici. “Eliberăm strada de mașini și construim cuiburi de cititori îmbufnițați împreună cu vecinii de pe stradă și cu partenerii și colaboratorii noștri din Timișoara (ONG-uri, instituții). Cum puteți fi alături de noi? Haideți să ocupăm strada împreună! Încurajăm ONG-urile, artiștii și toți partenerii să-și creeze cuiburi de lectură – cu scaune, pufuri, perne pe care să le aducă de acasă – în care să prezinte proiectele lor și să împărtășească povești despre activitatea lor. Facem din strada Matei Corvin o stradă fără mașini, dar plină de cărți (peste zi), muzică și dans (seara). De la 11 la 180 citim şi povestim, iar de la 18 la 24 lansăm cărți, dansăm și arătăm că niciodată nu suntem singuri. Atașat, programul evenimentelor organizate seara”, mai spun Oana Doboşi şi Raluca Selejan.

Seara, de la ora 18, vor fi organizate o serie de evenimente pe stradă – unde va fi instalată o scenă ca la Târgul de carte Bookfest –, astfel:

Sâmbăta poveștilor pentru copii de la 0 la 99 de ani cu Bufnițele Oana și Raluca. Lectură și proiecție Fantasticele cărți zburătoare ale Morris Lessmore;

Poetry performance cu Comuna 30: Alex Higyed, Nelu Antocian, Gabi Muntean, Mădălina Aldescu & Raul Preda (chitară);

⁠Lansare de carte… surpriză. Prezintă scriitoarea Adriana Babeți.

⁠Lansare carte Bifrons, de Daniel Vighi și Viorel Marineasa, volum apărut la editura Cartea Românească, în 2025. Prezintă Mircea Mihăieș şi moderează Bufnițele.

⁠Discursurile de final ale Bufnițelor.

⁠Start la marele party final, discotecă în stradă, intitulată Disco Titanic. După romanul lui Radu Pavel Gheo, romanul pentru care librăria a făcut prima lansare, în 3 decembrie 2016.

La evenimentul This is not an installation, by Mihai Toth, cititorii sunt invitaţi să vină cu o poză amintire de la Bufnițe sau care are legătură cu Bufnițele. Poza fie va fi adusă în format digital, fie va fi tipărită la librărie. În Cutia de scrisori pentru Bufnițe publicul e invitat să le lase bufniţelor o scrisoare prin care să le spună ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut aici de-a lungul acestor nouă ani.

De ce este important să fie cât mai mulţi la această sărbătoare de adio? “Pentru că librăriile independente sunt instituții culturale pe cale de dispariție, iar noi, comunitatea, le putem proteja. Vrem ca închiderea Bufnițelor să fie o dovadă a solidarității – să arătăm că, atunci când un loc drag dispare, comunitatea își dă mâna și creează altceva în loc. Haideți să scriem ultima pagină a acestei povești împreună!”, mai transmit Bufniţele.

Cei care vor să participle sunt invitaţi să îşi confirme participarea până joi, 26 iunie, completând formularul de la acest link.