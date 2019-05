Turneul Stradivarius ajunge, din nou la Timişoara, într-o combinaţie inedită de muzică și dans

Alexandru Tomescu, violonistul care cântă pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, alături de harpista Delphine Benhamou și de actorul Lari Giorgescu pun în scenă, şi la Timişoara, un adevărat dialog între muzică și dans, concert de vioară, harpă și dans contemporan.

Ajuns la cea de a XII-a ediţie, Turneul Internațional Stradivarius, organizat anul acesta sub numele „Vive la Musique!”, un proiect derulat în cadrul Sezonului Cultural România-Franța 2019 și sub Înaltul Patronaj al Ambasadoarei Franței în România, E.S Michele Ramis, propune o întâlnire inedită și într-o abordare unică pentru România, între muzica clasică românească și cea franceză, cu interpretarea lui Alexandru Tomescu, la vioară, Delphnie Benhamou, la harpă, și actorul Lari Giorgescu, dans contemporan.

La Timişoara, spectacolul susţinut de cei trei va avea loc la Teatrul Naţional, joi, 16 mai, de la ora 19. Programul conține lucrări de George Enescu, Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Maurice Ravel şi Sabina Ulubeanu.

Ca element de noutate, programul din acest an al Turneului Internațional Stradivarius include harpa alături de muzica viorii, într-o formă unică și nouă de interpretare. Concertul de vioară și harpă propune o combinație sonoră mai puțin obișnuită pe scenele de concert, iar dansul contemporan, cu actorul Lari Giorgescu, vine să susțină vizual tabloul compozițiilor românești foarte cunoscute, dar și piese contemporane, compuse exclusiv pentru acest turneu, de compozitoarea Sabina Ulubeanu, dar și celebrele piese clasice franceze care vor fi propuse într-o nouă sonoritate ale viorii și harpei.

„Este o mare bucurie să pot prezenta publicului din România acest program atât de special. Muzica românească, cu oglindirile sale franeze, va fi transpusă în sonoritățile minunate ale viorii și ale harpei, cu latura spectaculoasă adusă de dansul contemporan semnat de actorul Lari Giorgescu. Aștept cu mare nerăbdare revederea cu iubitorii muzicii și ai frumosului. Împreuna vom păși în fascinantele lumi ale căror porți ni le vor deschide compozitorii români și francezi. Vom pune o dată în plus forța muzicii de a ne transforma în oameni mai buni, după cum spunea Beethoven, și vom strânge în cadrul concertelor turneului fonduri pentru campania «Dăruiește viață – Spitalul de Oncologie Pediatrică». Este cel mai important și frumos lucru pe care îl putem face împreună”, spune Alexandru Tomescu.

Citiţi şi: Violonistul Alexandru Tomescu: „Muzica are puterea de a metamorfoza spații, de a construi catedrale sonore”

Delphine Benhamou consideră colaborarea cu Alexandru Tomescu foarte fructuoasă. “Munca de transcriere pe care am facut-o de a trece piese pentru vioară și pian în registrul pentru vioară și harpă a fost foarte intensă și provocatoare și m-a ajutat să-mi îmbogățesc repertoriul. Consider că această călătorie este pentru mine o șansă de a cerceta, de a risca, de a inventa, de a asculta și a descoperi lucruri și nuanțe noi, alături de o echipă profesionistă și apropiată”, mai spune Delphine Benhamou.

„Propunerea de a lua parte la Turneul Stradivarius este o mare bucurie, dar și o mare provocare. Această întâlnire între un muzician și un actor, care are calități de mișcare, mi-a dat ocazia de a inventa personaje, ajutandu-mă de un minim de recuzită vestimentară. Am plecat de la anumite stări și senzații date de muzica minunat aleasă și interpretată de Alexandru Tomescu, lângă care vine duioasa harpă a lui Delphine Benhamou, tratându-le ca pe niște roluri care nu au cuvinte. Asta mi-a oferit șansa de a dezvolta structuri care să susțină și să servească ideea proiectului în ansamblul său. Am pus în practică ceea ce am acumulat de la doi mari creatori, artiști cu care am lucrat, Miriam Răducanu și Gigi Căciuleanu, diferiți prin arta lor, dar la fel de valabilă. Vă aștept cu mare interes la această întâlnire propusă de Turneul Stradivarius”, spune Lari Giorgescu, actor la Teatrul Naţional Bucureşti.

Ca în fiecare an, Turneul Internațional Stradivarius este dedicat unei cauze sociale și de interes public, iar în acest an sprijină initiativa ONG- ului Dăruiește Viață; “Investește în fericire pentru a contribui la construcția Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică”.

Turneul Internațional Stradivarius „Vive la Musique!” va include cincisprezece concerte, în 14 localități: în 9 mai la Opera Maghiară din Cluj-Napoca, în 10mai la Filarmonica de Stat Braşov, 14 mai – Centrul Cultural din Sebeţ, 15 mai – Filarmonica de Stat Oradea, 16 mai Teatrul Național Timișoara, 17 mai – Filarmonica de Stat Arad, 19 mai – Filarmonica de Stat Târgu Mureş, 20 mai Casa “George Enescu”, din Mihăileni/Botoșani, 21 mai – Palatul Culturii din Iaşi, 22 mai Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, 25 mai Parcul “Coloana fără sfârșit a lui Brâncuși”, din Târgu Jiu, 26mai – Filarmonica din Craiova, 30 mai și 2 iunie – Sala Radio, din Bucureşti, 31mai – Filarmonica de Stat Sibiu. Toate concertele vor începe la ora 19.