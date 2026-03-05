Tur turistic dedicat femeilor care au marcat istoria Timişoarei

Duminică, 8 martie, Asociația Turism Alternativ organizează un nou tur tematic „Timișoara la feminin: chipuri și destine”, dedicat poveștilor și figurilor feminine care au marcat istoria locală.

Evenimentul, organizat de Ziua Femeii, între orele 12 şi 14, propune o perspectivă diferită asupra Timişoarei – una construită prin poveștile, contribuțiile și destinul femeilor care au influențat identitatea oraşului, transmit organizatorii. Participarea este gratuită, fără rezervare prealabilă. Cei interesați sunt așteptați la ora 12, la punctul de întâlnire din fața Bastionului Theresia.

“Timișoara înseamnă mai mult decât clădiri emblematice și momente istorice. Înseamnă oameni. Iar acest tur aduce în prim-plan femeile care au construit, au inspirat și au schimbat comunități. De la viziunea administrativă a Maria Theresia, sub care Timișoara a cunoscut o amplă dezvoltare, la performanțele extraordinare ale campioanei olimpice Iolanda Balaș, precum și la forța literară și civică a Ana Blandiana și a laureatei Premiului Nobel pentru Literatură Herta Müller, turul aduce în prim-plan femei care au influențat profund istoria, cultura și identitatea orașului. Alături de acestea, vor fi aduse în atenție și personalități locale precum Lepa Bărbat, Corina Untilă, Mariana Farcău sau Maria de Bytom, dar și alte surprize – femei mai puțin cunoscute publicului larg, fără de care Timișoara nu ar fi fost aceeași”, anunţă organizatorii.

Turul va aborda teme precum curajul, educația, cultura, reziliența și implicarea civică, punând accent pe rolul femeilor în modelarea comunității locale. Este un demers dedicat memoriei și recunoștinței, dar și identificării unor modele relevante pentru prezent.

Timișoara Free Tours este un proiect lansat în 2021 de Asociația Turism Alternativ, ca inițiativă complementară a Școlii de Turism Alternativ. Proiectul își propune implementarea conceptului de tururi gratuite în oraș, oferind absolvenților școlii oportunitatea de a practica ghidajul într-un cadru alternativ, bazat pe voluntariat și implicare civică. Ajuns la al șaselea sezon al seriei „Turist la tine acasă”, desfășurată sub motto-ul „Află poveștile orașului!”, proiectul are ca scop apropierea comunității de propriul patrimoniu și promovarea unui turism sustenabil, conectat cu realitățile locale.