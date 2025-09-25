Tur ghidat prin Fabricul multicultural

Asociația Turism Alternativ organizează vineri, 26 septembrie, un nou eveniment din seria „Turist la tine acasă”. De această dată, locuitorii și vizitatorii Timişoarei sunt invitați să descopere poveștile cartierului Fabric, unul dintre cele mai vechi și mai pitorești cartiere ale cetăţii.

Punctul de întâlnire şi plecare este Gara de Est, ora 17. Traseul turului este: Gara de Est – Piața Badea Cârțan – Str. Andrei Șaguna – Piața Traian – Piața Romanilor – Parcul Regina Maria. Participarea este gratuită și nu necesită rezervare, spun organizatorii.

Cartierul Fabric este o adevărată cronică vie a Timișoarei – de la fabricile și uzinele care au pus orașul pe harta industrială a Europei Centrale, până la comunitățile multietnice și confesionale care au conviețuit aici de-a lungul secolelor.

Prin intermediul turului Fabricul multicultural vor fi văzute: repere ale patrimoniului industrial al zonei: Fabrica de Ciorapi, ILSA, Tricotaje „1 Iunie”, Azur sau Fabrica de Piele și Mănuși, ale patrimoniului spiritual: lăcașuri de cult, de la Biserica Ortodoxă „Sf. Ilie” la impunătoarea Biserică Catolică Millenium, trecând prin sinagogile și bisericile cartierului şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului povești de viață: tradiții și amintiri ale comunităților care au modelat identitatea multiculturală a Timișoarei.

Evenimentul face parte din sezonul cinci al proiectului Turist la tine acasă, desfășurat sub motto-ul „Află poveștile orașului!” şi organizat în cadrul unui alt proiect, Timișoara Free Tours, care își propune să aducă istoria și patrimoniul Timișoarei mai aproape de comunitate și vizitatori.

Lansat în 2021 de Asociația Turism Alternativ, proiectul Timișoara Free Tours a adus în fața publicului sute de tururi și mii de participanți din întreaga lume. Inițiativa oferă ghizilor absolvenți ai Școlii de Turism Alternativ oportunitatea de a practica ghidajul și de a promova turismul sustenabil, în strânsă legătură cu comunitatea locală. În cei peste patru ani de activitate, proiectul a diversificat oferta de tururi: de la tururi clasice și tematice, la tururi de nișă sau tururi pe bicicletă – toate realizate pe bază de voluntariat, din pasiune pentru Timișoara.