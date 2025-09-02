Trilogia „Hoinar prin Raiuri”, semnată de Coriolan Babeți, lansată la Timişoara

Istoricul și criticul de artă Coriolan Babeți revine la Timişoara pentru a-şi lansa trilogia Hoinar prin Raiuri, apărută la editura Vremea. „Am reușit, desigur numai în parte, să recuperez și să elaborez această saga pierdută a Babeților pe care am subintitulat-o O Odisee privată a Banatului, ca manșetă sperată a celor trei volume”, spune autorul.

Evenimentul, organizat de Muzeul Național de Artă Timișoara și Editura Vremea, va avea loc joi, 11 septembrie, de la ora 18.30, în Sala Barocă a muzeului. La lansare, alături de Coriolan Babeți vor participa gânditorul filosofic Teodor Baconschi (via Zoom), Silvia Colfescu, directorul Editurii Vremea, și Filip Petcu, managerul muzeului.

Publicată la Editura Vremea, Trilogia Hoinar prin Raiuri este rodul a 12 ani de lucru asiduu, o operă pe care Coriolan Babeți o închină unor etape importante din istoria Banatului: cumplita deportare în lagărele din Bărăgan, respectiv rolului civilizator al conților von Bissingen und Nippenburg asupra regiunii. Trilogia urmărește să restituie adevărurile istorice fără prejudecăți, prin actul ritualic al pomenirii numelor strămoșilor, acesta alcătuind registrul mistic, deliberat miraculos, al întregului cărții.

„După aneantizarea barbară a arhivei familiei mele, printr-un autodafe criminal în dimineața de 18 iunie 1951 și a zilelor următoare, episod distinct din actul criminalei deportări în masă în lagărele Bărăganului, am descins în arhivele Vestului (Germania, Austria, Italia, SUA) și ale Estului european (Ungaria, Serbia, România). Am reușit, desigur numai în parte, să recuperez și să elaborez această saga pierdută a Babeților pe care am subintitulat-o O Odisee privată a Banatului, ca manșetă sperată a celor trei volume”, spune Coriolan Babeți.

Teologul şi diplomatul Teodor Baconchi descrie această trilogie ca pe „un roman fluviu, cu inserturi eseistice, piese de arhivă despre oroarea comunismului, pasaje ludic-erudite și răsfățuri calofile, dar mai ales un aproape oniric omagiu adus Banatului cosmopolit, industrios, burghez și aristocratic, în care și-au răsfirat destinele și cei din clanul omonim”.