Trei zone degradate din Timișoara vor fi transformate în parcuri

Primăria Timișoara anunță că extinde zona verde a orașului cu 20.000 mp, în cartierele Blașcovici, Kuncz și Dâmbovița, prin trei proiecte inițiate și votate de timișoreni în cadrul programului de bugetare participativă.

Astfel, trei terenuri în stare avansată de degradare, de pe străzile Taborului, Zefirului și Paul Constantinescu, vor fi transformate în parcuri cu zone verzi, locuri de joacă, alei, echipamente sportive și spații pentru socializare, contribuind la îmbunătățirea calității vieții în cartiere. Municipalitatea a lansat licitația pentru servicii de proiectare pentru cele trei investiții.

“Aceste trei parcuri noi nu sunt doar investiții ale Primăriei, ci rezultatul implicării directe a timișorenilor prin bugetarea participativă. Le mulțumesc tuturor celor care au venit cu idei, care au mobilizat comunitatea și care au votat. Împreună transformăm terenuri abandonate în spații verzi, locuri de joacă, zone pentru sport și socializare, adică în spații care aduc viață și bucurie în cartierele Timișoarei”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Fiecare parc va include suprafețe verzi, locuri de joacă pentru copii, echipamente sportive (coșuri de baschet, mese de ping-pong, aparate pentru exerciții calisthenics), o canisită, toalete publice, sisteme de irigare, iluminat modern și supraveghere video. Parcurile vor fi complet accesibile pentru persoane cu dizabilități și pentru timișoreni de toate vârstele.

Documentația pentru cele trei parcuri poate fi consultată la acest link: https://www.primariatm.ro/anunturi/cumparari-directe/2025/09/10/anunt-publicitar-adv1497939.

În primăvara anului 2024, Primăria Timișoara a finalizat Parcul Lunei, o inițiativă pentru care, de asemenea, s-a mobilizat comunitatea în cadrul mecanismului de bugetare participativă. O suprafață neîngrijită și folosită vreme de 30 de ani pe post de parcare sau rampă ilegală de deșeuri a fost transformată de Municipalitate în parc pentru întregul cartier.