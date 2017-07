Trei locuri de joacă din Timişoara, reabilitate

În ultimele trei luni, Primăria a reabilitat trei spaţii de joacă din Timişoara, în suprafaţă de peste 2000 de metri pătraţi.

Unul dintre spaţiile de joacă reabilitate este cel de pe pe str. Rachetei, în suprafaţă de 580 mp, tarnsmite Primăria Timişoara. Valoarea lucrărilor a fost de peste 121.000 de lei. Acolo a fost turnată o suprafaţă de tartan, iar echipamentele vechi care nu mai prezentau siguranţă au fost dezafectate. De asemenea, a fost montat mobilier urban nou, astfel că, în prezent, există un complex de tobogane, o groapă de nisip, trei jucării pe arc, trei leagăne duble, un sistem de căţărat metalic cu sfori, un balansoar, opt bănci, cinci coşuri de gunoi şi un foişor.

Pe str. Sirius, valoarea lucrărilor din parcul de joacă este de aproape 130.00 de lei. Pe suprafaţa de 450 mp a locului de joacă a fost turnat tartran, iar echipamentele vechi, cu excepţia unuia, au fost dezafectate. Au fost montate suplimentar mobilier urban nou, astfel că există acum un complex de tobogane, o groapă de nisip, două jucării pe arc, două leagăne duble, un sistem de căţărat metalic cu sfori, un balansoar, patru bănci, patru coşuri de gunoi şi un foişor.

3.Costul lucrărilor de reabilitate făcute în parcul de joacă de pe str. Brânduşei, care are o suprafaţă de 953 mp, depăşeşte 168.000 de lei. Spaţiul a fost pavat cu dale şi au fost amenajate alveole sub echipamente, fiind lipite plăci din tartan. Echipamentele vechi au fost dezafectate, menţinându-se doar nouă. În plus, a fost montat mobilier urban nou. În prezent aici există un complex de tobogane, o groapă de nisip, două jucării pe arc, două leagăne duble, un sistem de căţărat de lemn cu sfori, un leagăn tip cuib de pasăre, un sistem de echilibristică, un tobogan pentru copii mici, două balansoare, un joc inteligent X-O, o casuţă, un tunel, 22 de bănci şi 22 de coşuri de gunoi.