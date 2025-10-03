Trei județe din vestul ţării, interconectate printr-un proiect de aproape 90 de milioane de euro

Obiective turistice mai accesibile pentru turiști, iar autostrada mai aproape de localnici – acestea sunt principalele beneficii ale modernizării Drumului Județean 684 care va conecta județele Caraș-Severin, Timiș și Hunedoara.

Agenţia pentru Dezvolare Regională Vest anunţă că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare DJ 684 pe traseul DN68A (Coșava) – Tomești – Luncanii de Jos – Ruschița – Voislova (DN 68A). Legătură cu județul Hunedoara la DJ 687D.

Peștera cu Apă de la Românești (unde are loc anual un concert simfonic), bisericile din lemn și morile de apă de pe Bega, mănăstirile și peisajele montane spectaculoase din Munții Poiana Ruscă vor deveni mai accesibile pentru turiști, odată cu modernizarea celor 56 de kilometri de drum. Se preconizează de asemenea că investiția va stimula dezvoltarea agroturismului din zonă și a micilor afaceri locale.

În plus, locuitorii din patru comune vor avea acces mai ușor către autostrada A1 și, implicit, către locurile de muncă, servicii și centre urbane. Este vorba de Tomești, din Timiș, Zăvoi și Rusca Montană, din Caraș-Severin și Lunca Cernii de Jos, din Hunedoara. În acest moment, drumurile care conectează aceste zone sunt foarte greu practicabile cu autoturismul. Practic, drumul va avea două componente – una ce leagă județele Timiș și Caraș-Severin, pe traseul Coșava – Tomești – Luncanii de Jos – Rusca Montană – Voislova; iar celălalt – ce va lega județul Caraș-Severin de Hunedoara, pe traseul Rusca Montană – Lunca Cernii de Jos unde va face conexiunea cu DJ 687D (modernizat prin Regio-POR 2007-2013), care traversează alte zone turistice, precum lacul Cinciș și duce spre municipiul Hunedoara.

88 milioane de euro vor fi investiți în proiect, iar din această sumă aproape 48 de milioane de euro sunt fonduri nerambursabile, prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest.

Lucrările includ modernizarea carosabilului, amenajarea podețelor și podurilor, asigurarea scurgerii apelor pluviale, consolidarea versanților și creșterea siguranței circulației. Proiectul cuprinde inclusiv sectoare de drum montan dificil, unde vor fi realizate lucrări complexe de lărgire și consolidare.

„Unul dintre obiectivele pe care ni le-am propus prin Programul Regional Vest este să dezvoltăm o regiune conectată, în care locuitorii să aibă acces mai rapid la servicii, locuri de muncă și șanse egale de dezvoltare. De aceea, acest drum strategic este foarte important pentru noi, pentru că el va deschide zona Munților Poiana Ruscă spre investiții, turism și oportunități economice. În același timp, proiectul reprezintă un exemplu foarte bun de colaborare între Consiliile Județene, cu efecte pozitive pe termen lung asupra întregii regiuni”, a declarat Georgiana Radac, directorul Direcției Generale Autoritate de Management PR Vest 2021-2027 a ADR Vest.

Proiectul va fi implementat în parteneriat de Consiliile Județene Timiș, ca lider de proiect, Caraș-Severin și Hunedoara și are ca termen de finalizare data de 30 iunie 2029.