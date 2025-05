Trei filme ale lui Wim Wenders, proiectate la Ceau, Cinema!

Trei filme clasice din anii `70, care l-au impus pe regizorul Wim Wenders pe plan internaţional ca un reprezentant de seamă al mişcării Noul Cinema German, vor putea fi văzute în versiuni restaurate la Festivalul Ceau, Cinema!, în cadrul unui focus organizat împreună cu Centrul Cultural German din Timişoara. Ediţia 12 a Ceau, Cinema! va avea loc între 16 şi 20 iulie la Timişoara.

Reunite în Trilogia drumului, Alice în oraşe / Alice in the Cities (1974), Mişcare greşită / Wrong Move (1975) şi În goana timpului / Kings of the Road (1976) poartă publicul într-o călătorie, splendid filmată, pe drumurile din Germania de Vest. Toate cele trei lungmetraje au fost filmate de celebrul director de imagine Robby Müller şi îl au în rolul principal pe cunoscutul actor Rüdiger Vogler ca alter ego al regizorului.

Alice în oraşe îl are ca protagonist pe Phillip, un reporter german itinerant care, după o întâlnire întâmplătoare cu o femeie americană evazivă, acceptă fără tragere de inimă custodia temporară a fetiţei acesteia, Alice. Cei doi se împrietenesc, în timp ce călătoresc prin diferite orașe în căutarea bunicii fetei. Lungmetrajul s-a aflat în selecţia festivalurilor de la Locarno, New York şi Chicago şi a fost ales cel mai bun film la premiile Asociaţiei Criticilor Germani.

În Mişcare greşită, un scriitor porneşte într-o călătorie prin Germania de Vest pentru a-şi găsi vocaţia, alături de un grup eclectic de persoane pe care le întâlneşte pe drum. Filmul este o adaptare liberă a celebrului roman „Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister” de Goethe. Mişcare greşită a fost selectat la festivalurile de la Locarno, Rotterdam şi Chicago şi a obţinut şase trofee la Premiile Germane de Film.

Câştigător al premiului FIPRESCI la Cannes, filmul În goana timpului spune povestea unui mecanic de echipamente de proiecţie care întâlneşte un tânăr psiholog în depresie, a cărui căsătorie tocmai s-a destrămat. Ei încep o călătorie de-a lungul graniţei dintre Germania de Vest şi Germania de Est, vizitând cinematografe rurale în ruină. Pe parcurs, cei doi bărbaţi, fiecare fugind de trecutul său, leagă o prietenie bazată pe singurătatea lor împărtăşită.

Născut pe 14 august 1945 la Düsseldorf, Wim Wenders locuieşte în prezent la Berlin. A regizat zeci de filme de ficţiune şi documentare, care i-au adus recunoaştere internaţională, inclusiv mai multe premii la Cannes şi nominalizări la Oscar. Este unul dintre membrii fondatori ai Academiei Europene de Film, al cărei preşedinte a fost din 1996 până în 2020. La sfârşitul anului trecut, cineastul german a fost recompensat de EFA cu premiul pentru întreaga activitate.

„Wim Wenders este unul dintre marii cineaşti contemporani, aşa că ne bucurăm că putem să-l celebrăm şi la Timişoara, alăturându-ne astfel seriei de retrospective şi evenimente speciale care i-au fost dedicate regizorului german în întreaga lume în ultimii ani. Vom arăta în versiuni restaurate 4K trei dintre primele sale filme, cele care i-au conturat stilul atât de special şi preocuparea pentru teme precum alienarea, pierderea identităţii, singurătatea şi lipsa de comunicare. Mulţumim Centrului Cultural German, un partener de tradiţie, pentru sprijinul în pregătirea acestei retrospective”, spune Ionuţ Mareş, directorul artistic al Ceau, Cinema!

„Este o bucurie și pentru Centrul Cultural German să poată participa la această retrospectivă a unui regizor german atât de important pentru cinematografia internațională. La rândul nostru, mulţumim Ceau Cinema! și Asociației Pelicula Culturală pentru această inițiativă și oportunitate”, afirmă Mona Isabela Petzek, directoarea Centrului Cultural German Timișoara.

Retrospectiva Wim Wenders este organizată de Ceau, Cinema! şi Centrul Cultural German din Timişoara, cu sprijinul Goethe-Institut București.

Ceau, Cinema! este un festival dedicat filmului european, organizat de Asociaţia Pelicula Culturală, având ca parteneri Cinema Timiş şi Cinema Studio. Este un eveniment finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Centrul de Proiecte, sponsori fiind Groupama Asigurări şi Vitas România.