Tratament gratuit, la Spitalul CF Timişoara, pentru pacienții cu ulcere digitale cauzate de scleroza sistemică

Spitalul Clinic C.F. Timișoara anunţă că derulează un program național unic în Timiș. În baza acestuia, pacienții cu scleroză sistemică cu ulcere digitale evolutive beneficiază de tratament gratuit.

În cazul ulcerelor digitale, diagnosticarea timpurie și începerea tratamentului pot preveni agravarea și apariția complicațiilor severe.

Programul național permite identificarea, monitorizarea și tratarea pacienților diagnosticați cu scleroză sistemică și ulcere digitale. Studiile clinice nu au dovedit efecte benefice ale terapiei în ceea ce privește vindecarea ulcerelor digitale existente, ci doar reducerea numărului de ulcerații digitale noi, precum și apariția unui număr mai mic de ulcere digitale multiple.

Scleroza sistemică sau sclerodermia sistemică intră în categoria bolilor autoimune rare. Afecțiunea, explică medicii specialişti, este caracterizată prin anomalii funcționale urmate de cele structurale la nivelul vaselor mici (vasculopatie sclerodermică), producție de anticorpi, dar și prin fibroză interstițială și vasculară, având caracter progresiv și localizare la nivelul tegumentului și al organelor interne: tract gastro-intestinal, plămâni, cord, rinichi.

Una dintre complicațiile acestei afecțiuni o reprezintă apariția ulcerelor digitale evolutive, care afectează între 35 și 60% dintre pacienți. La aproximativ 30% dintre aceștia, ulcerele digitale sunt recurente sau persistente, putând avea o evoluție spre infecții locale, gangrene sau amputații. Cauza acestei complicații este afectarea circulației periferice.

„Afectarea micilor vase de sânge este definitorie pentru sclerodermia sistemică. Inițial se manifestă sub forma fenomenului Raynaud, un vasospasm care constă în albirea degetelor, apoi învinețirea și, ulterior, apariția roșeții, după expunere la frig sau fumat. Fenomenul Raynaud antedatează manifestările clinice ale sclerodermiei cu până la câțiva ani. Afectarea tegumentară se manifestă inițial prin edem, degete pufoase («puffy fingers»), ulterior prin indurare și infiltrare, iar în final apare atrofia. Pacienții prezintă dificultăți la efectuarea activităților zilnice: îmbrăcare, alimentație, activitate la calculator”, spune dr. Alexandru Caraba, medic primar medicină internă, reumatologie și nefrologie, șeful Secției Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic C.F. Timișoara.

Potrivit medicului, pacienții la care există suspiciunea de boală beneficiază de o evaluare clinico-biologică complexă: capilaroscopie periunghială (evaluarea microcirculației), elastografie tegumentară, investigații hematologice, biochimice, imagistice și funcționale (evaluarea organelor interne), precum și completarea unui formular detaliat, care include numeroase întrebări, inclusiv legate de autoîngrijire. „Implementarea acestui program permite accesul pacienților la terapii moderne, care pot contribui la ameliorarea simptomelor, la reducerea incidenței complicațiilor și la îmbunătățirea prognosticului bolii. Medicamentele acționează la nivelul vaselor de sânge, obiectivul primar fiind reducerea numărului de ulcerații digitale noi (cu 50%) după 24 de săptămâni de tratament, precum și menținerea unei ulcerații vindecate timp de 12 săptămâni”, mai spune dr. Alexandru Caraba.

În cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic C.F. Timișoara funcționează un Cabinet de Reumatologie, unde pacienții pot beneficia de consult de specialitate. Evaluarea se face în baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist.