Traseul liniei 17 firobuz, extins

Societatea de Transport Public Timișoara anunță că, începând cu 1 decembrie, traseul liniei 17 firobuz va fi prelungit până la Aqua Arena (Ștrandul Tineretului), ca urmare a deciziei adoptate de ADI Societatea Metropolitană de Transport Timișoara.

Astfel, capătul actual de pe strada Enric Baader va fi mutat la Aqua Arena, îmbunătățind legătura dintre zona de nord și cea de est a orașului, spun reprezentanţii STPT.

Odată cu extinderea traseului, linia 17 firobuz va include opriri suplimentare, după cum urmează: Piața Badea Cârțan, Samuil Micu, Renașterii și Piața Virgil Economu (tur-retur).

Pentru operarea eficientă a traseului extins, linia 17 firobuz va fi suplimentată cu un firobuz, atât în zilele lucrătoare, cât și în cele nelucrătoare. Măsura va contribui la îmbunătățirea frecvenței și la reducerea timpilor de așteptare, adaptând serviciul la necesitățile actuale ale călătorilor.

Societatea de Transport Public Timișoara transmite că implementează această modificare în colaborare cu ADI SMTT, continuând să dezvolte un sistem de transport public modern, eficient și bine conectat, în beneficiul timișorenilor.