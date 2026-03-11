Transportul public pe apă, reluat la Timişoara

Societatea de Transport Public Timișoara informează că transportul public pe apă pe canalul navigabil Bega va fi reluat începând cu data de 1 aprilie.

În 28 martie, vaporașele vor fi lansate la apă, iar în perioada 28 – 31 martie vor fi efectuate probe funcționale și verificări tehnice, astfel încât reluarea curselor să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Orarul și traseele vor fi disponibile în curând pe site-ul oficial al STPT, dar și în stațiile unde opresc vaporașele.

Călătoria se poate achita cu cardul bancar prin POS sau în numerar, la urcarea în ambarcațiuni. Tariful rămâne la nivelul celui de anul trecut: 5 lei pentru o călătorie. De asemenea, vaporașele pot fi utilizate și în baza abonamentului general STPT sau a legitimației de o zi.

“Transportul public pe apă reprezintă o alternativă plăcută și eficientă de deplasare prin oraș, dar și o modalitate de a descoperi Timișoara dintr-o perspectivă diferită, pe canalul Bega”; spun reprezentanţii STPT.