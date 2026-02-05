Transplantul de ţesut osos, reluat la Spitalului Județean din Timișoara

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara anunţă reluarea intervențiilor chirurgicale din cadrul Programului Național de Transplant de Țesut Osos, sub coordonarea profesorului dr. Jenel Marian Pătrașcu. În 4 februarie a avut loc o intervenție chirurgicală complexă, în cadrul Clinicii II Ortopedie-Traumatologie.

Intervenția chirurgicală, efectuată pe o pacientă, a vizat un os fracturat în zona humerusului proximal, care avea un defect osos semnificativ și la care se degradase materialul de fixare utilizat la intervenția chirurgicală inițială.

Complexitatea cazului a impus adoptarea unei soluții terapeutice avansate, menită să ofere pacientei cele mai bune șanse de recuperare, spun reprezentanţii Clinicii II Ortopedie-Traumatologie: „Astfel, s-a realizat augmentare biologică cu alogrefă structurală de peroneu, urmată de fixare internă prin tehnica «double plating»”.

Grefa osoasă a fost furnizată de Banca de os a Spitalul Colentina. Intervenția chirurgicală a fost realizată de o echipă multidisciplinară, coordonată de conferenţiar dr. Cosmin Faur, dr. Dragoș Troțea, medic primar ortopedie-traumatologie, și dr. Zoran Săndici, medic primar ATI.

Din echipa medicală implicată mai fac parte dr. Boban Dimitrovici, medic rezident ortopedie-traumatologie, Raluca Kalapis, responsabil Program Național Transplant Os–Tendon, dr. Vlad Marian Dolana, medic rezident ATI, Gabriela Hriș şi Daniela Jianu – asistente instrumentare, Iolanda Stănescu, asistentă ATI, infirmiera Corina Barbulescu şi brancardierul Alexandru Galea.

Conducerea spitalul și echipa medicală tarnsmit mulțumiri familiei donatorului, care a făcut posibilă realizarea acestei intervenții chirurgicale și alegerea variantei optime de tratament.