Traian Băsescu, la Timişoara: „Inspecţia Judiciară trebuie scoasă din CSM. O vedem ca pe o instituţie independentă”

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a declarat azi, la Timişoara, că, în opinia PMP, Inspecţia Judiciară ar trebui scoasă din CSM şi o vede ca pe o instituţie independentă, nu numită, ci desemnată de magistraţi.

Senatorul PMP Traian Băsescu a vorbit, azi, la Timişoara, despre condiţiile în care partidul pe care-l conduce va susţine în Parlament modificarea Legilor Justiţiei.

Fostul preşedinte al României a afirmat că PMP consideră că Inspecţia Judiciară ar trebui scoasă din CSM şi ar trebui să funcţioneze ca o instituţie independentă. Argumentând prin faptul că, „dacă inspectorii judiciari se duc în faţa CSM-ului cu puncte de vedere, iar CSM-ul votează împotriva punctului de vedere al Inspecţiei Judiciare, practic inspectorii judiciari nu sunt liberi”, anunţă Mediafax.

În acelaşi timp, Traian Băsescu spune că PMP exclude posibilitatea ca Inspecţia Judiciară să ajungă în Ministerul Justiţiei. „Din acest punct de vedere, am observat că până şi Tudorel Toader şi-a nuanţat părerea şi vorbeşte şi el despre o instituţie independentă. Noi vedem Inspecţia Judiciară ca pe o instituţie independentă, nu numită, ci desemnată de magistraţi. Exact cum se alege CSM-ul de către magistraţi, la fel să se aleagă şi inspectorii judiciari, proporţional de către procurori de pe toate treptele şi de către judecători de pe toate treptele. Procurorii să inspecteze procurori şi judecătorii să inspecteze judecători. Dar această Inspecţie Judiciară trebuie să aibă un consiliu al ei, format din inspectori judiciari cu experienţă care să valideze rapoartele. Aşa vedem noi funcţionarea Inspecţiei Judiciare, în niciun caz numirea inspectorilor în această Inspecţie Judiciară independentă să se facă de către ministru, de către CSM sau altcineva. Ei trebuie aleşi de magistraţi”, a mai declarat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte afirmă că trebuie să fie magistraţi de pe toate treptele instanţelor şi Parchetelor, care să aibă minimum18 ani vechime şi mandate de nouă ani. „Un magistrat cu 18 ani vechime şi care primeşte un mandat de nouă ani la Inspecţia Judiciară este un magistrat care şi-a atins vârsta de pensionare. Exact cum se întâmplă la Curtea Constituţională. Când îşi termină mandatele, toţi sunt pensionaţi deja, datorită acestei condiţii. În aceste condiţii, aceşti magistraţi, procurori sau judecători, vor fi absolut independenţi, pentru că ei nu vor mai depinde de niciun şef din justiţie când îşi termină mandatul la Inspecţia Judiciară. Şi atunci libertatea lor de a fi corecţi este totală. Nu vor mai depinde niciodată de sistemul pe care-l inspectează, ci vor ieşi cu nişte pensii foarte frumoase, după ce termină mandatul, care înseamnă efort de a face justiţia mai corectă şi o justiţie care să aplice legea aşa cum este ea scrisă”, a explicat Traian Băsescu.

Totodată, fostul preşedinte a precizat că Tudorel Toader a încercat să pună procurori şi judecători sub control prin Inspecţia Judiciară adusă la Ministerul Justiţiei, dar că acest lucru nu i-a reuşit: „Din ce s-a citit la televizor, părerea mea este că obiectivul lui Tudorel Toader a fost, iniţial, să pună procurorii şi judecătorii sub control prin Inspecţia Judiciară adusă la Ministerul Justiţiei. Dacă a văzut că nu merge, s-a gândit să pună procurorii prin subordonare faţă de ministru. Şi am văzut nişte modificări pe care le-a introdus şi vom fi extrem de vehemenţi împotriva acestor modificări. Asta e tendinţa pe care o are domnul ministru Toader.”

Preşedintele PMP a mai enumerat şi alte condiţii în care partidul pe care-l conduce va susţine modificările Legii Justiţiei. Astfel, Traian Băsescu a precizat că ar trebui ca un judecător să ajungă la o Curte de Apel doar dacă are o vechime de zece ani, iar în momentul de faţă “după un an, doi, de la Judecătorie ajunge la Tribunal, iar după un an, doi ajunge de la Tribunal la Curtea de Apel. Unui judecător, dincolo de a şti carte, îi trebuie şi experienţă”.

De asemenea, fostul şef al statului a propus ca mandatele şefilor instituţiilor din justiţie, pe care-i numeşte preşedintele României, să fie de patru ani, şi nu de trei ani.

Preşedintzele PMP a mao spus că nu mai vrea ca procurorii să treacă în funcţii de judecători pe acelaşi palier: „Spre exemplu, sunt judecători care vin la Parchetul General detaşaţi, dobândesc rang de procurori de Parchet General, dau un mic examen şi te trezeşti cu ei judecători de Înalta Curte, pentru că transferul se face pe palierul pe care te afli la momentul la care se face transferul. Acest lucru nu este în regulă. Punctul nostru de vedere este că un procuror, indiferent de rangul instituţiei în care lucrează, dacă vrea să se facă judecător, trebuie să-şi dea examenul pentru funcţia de judecător şi să înceapă de la calitatea de judecător de judecătorie”, a declarat Traian Băsescu.

Un alt element pe care PMP îl are în vedere la modificarea Legilor Justiţiei este legat de răspunderea procurorilor şi a judecătorilor. Asta pentru că, în momentul de faţă, un procuror sau un judecător poate fi acuzat şi tras la răspundere doar dacă la CEDO se constată că a judecat cu rea credinţă. „Acest lucru face aproape imposibilă tragerea la răspundere a unui procuror sau a unui judecător care au distrus o viaţă. Noi cerem să se introducă şi o altă motivaţie de tragere la răspundere, care este grava neglijenţă. Adică atunci când ancheta nu s-a făcut cu imparţialitate, şi asta se vede din administrarea probelor, când sunt martori ceruţi, spre exemplu, de un acuzat, dar procurorul nu vrea să-i audieze şi să-i introducă ca martori în dosar, pentru că ştie că ar avea poziţii favorabile celui pe care el este hotărât să-l acuze, sau când la dosar există probe, elemente care dovedesc nevinovăţia, dar procurorul şi ulterior judecătorul le omit pur şi simpu. Asta înseamnă gravă neglijenţă şi ea trebuie să fie în răspunderea directă a magistraţilor. (…) De asemenea, vrem şi prelungirea prescripţiei răspunderii magistraţilor. Acum, după un an de la comiterea faptei, orice eroare, rea credinţă sau gravă neglijenţă sunt prescrise. Ori un proces durează cel puţin trei ani. Practic, este imposibil să-i tragi la răspundere pe procurori şi pe judecători după norma existentă acum”, a conchis Băsescu

Traian Băsescu se află azi în Timiș pentru a susține candidatura candidatului PMP, Aranca Valea, la alegerile pentru funcția de primar al comunei Checea.