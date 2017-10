Traian Băsescu, la Timişoara: „Am o pensie de 3.300 de lei”

Senatorul PMP Traian Băsescu a declarat azi, la Timișoara, că pensia lui a evoluat pozitiv anul acesta și că, dacă se va mai majora și în 2018, va mai primi câteva sute de lei în plus.

Fostul șef al statului, Traian Băsescu, beneficiază de un venit echivalent cu 75% din salariul președintelui României, dar a afirmat că sursa cea mai sigură de venit rămâne pensia.

„Pensia mea a evoluat pozitiv, trebuie să recunosc. Am ieșit la pensie cu 2.985 de lei pe data de 4 noiembrie 2014, mi s-a mărit, am ajuns la 3.300 de lei și dacă va mai fi o mărire, vor mai fi probabil vreo 300 de lei în plus. Eu mai beneficiez de prevederea legală că un fost președinte primește și 75% din salariul președintelui. Dar nu poți să știi niciodată când se supără Parlamentul și îți taie facilitatea aceasta, așa că baza este pensia”, a afirmat Traian Băsescu, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Traian Băsescu se află azi în Timiș pentru a susține candidatura candidatului PMP, Aranca Valea, la alegerile pentru funcția de primar al comunei Checea.