Tineri programatori timişoreni, premiaţi în Irlanda, la o competiţie internaţională

Rețeaua Coderdojo România a fost reprezentată cu succes la cea de a șasea ediția a competiției internaționale Cooleste Projects Showcase 2017 desfășurată la Dublin, Irlanda. Printre participanţi ai fost şi elevi din Timişoara, Dumbrăviţa şi Giroc.

Aproximativ 50 de copii şi tineri din Timişoara, Dumbrăviţa, Giroc, Oradea, Salonta, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Târgu-Mureş s-au alăturat altor peste 1000 de elevi din 17 ţări, majoritatea europene, dar şi din Australia, Argentina, Japonia şi SUA, participând la cea de a șasea ediție a CoderDojo Coolest Projects Showcase, desfăşurată, zilele trecute, în Irlanda, la Dublin.

Tinerii programatori români au câștigat o treime din premii. Proiectele lor au fost apreciate de către vizitatorii evenimentului, dar mai ales de către juriile celor șase categorii de concurs: Scratch, Dezvoltare de jocuri, Hardware, Aplicații mobile, site-uri web, Evolution (proiecte complexe), anunţă Bianca Drămnescu, specialist PR și Comunicare, Banat IT.

Victor Fortiș și Elisa Erzse, de la CoderDojo Timişoara, respectiv

CoderDojo Oradea, au fost câştigătorii categoriei „Scratch”, la subcategoria de vârstă peste 13 ani, pentru proiectul TerraBots, un joc care îi transpune pe cei care îl joacă în situația de a descoperi noi locații în Univers, unde trebuie identificate și exploatate resurse utile omenirii și creată infrastructura necesară reîntoarcerii pe Pământ.

Matei Cărăvăţeanu, ninja la CoderDojo Cluj-Napoca Academy + Plus, a câştigat la categoria „Dezvoltare de jocuri”, sub 12 ani, pentru proiectul The Lost World, un joc “third-person” în care poate fi explorată o uimitoare lume post-apocaliptică.

Patrick Lenis, Victor Baican și Cezar Făgădar, de la CoderDojo Timișoara, au fost declarați câștigătorii categoriei „Dezvoltare de jocuri”, peste 14 ani, pentru proiectul Shase, o versiune web-based a unui joc de familie ”random chance”.

Mircea Șerbănescu, David Babescu și Dariana Dorin, de la CoderDojo Timişoara, au câștigat categoria Hardware sub 14 ani, cu proiectul Blind Helper, un dispozitiv complex, echipat cu o gamă de senzori care include tehnologii Lidar, infrasunete și generare vocală, care îi ajută pe nevăzători să se orienteze spațial.

Laura Chirila și Sergiu Micorici au câștigat categoria „Hardware”, peste 14 ani, cu proiectul MindRobot, un robot al cărui control prin semnale cerebrale poate fi învățat de oricine în câteva minute.

Pe lângă cele cinci locuri întâi, au fost obținute și două titluri de Runner-up, de către Sebastian Maleș, Adrian Garovăț şi Emanuel Covaci, de la CoderDojo Timișoara, la categoria „Site-uri web”, peste 14 ani, pentru site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș. „Prin proiectul lor a fost creată o platformă de comunicare online cu publicul larg, dublată de un nivel de lucru privat dedicat profesorilor și directorilor unităților școlare”, spune Bianca Drămnescu.

Titlul de Runner-up le-a revenit şi Roxanei Drăghia, Andreei Pintea și lui Andrei Mătrăgună, la categoria „Evolution – Proiecte complexe”. Proiectul lor, Lights Among Us, este un dispozitiv „wearable”, o

vestă pentru cicliști care permite semnalizarea în trafic, utilizabilă atât în mod individual, cât și coordonat pentru grupuri.

Pe lângă participarea la competiție, tinerii programatori au vizitat firme IT din Dublin, cum ar fi Movidius sau Microsoft, unde au putut afla informații despre cele mai promițătoare tehnologii aflate în curs de dezvoltare, s-au întâlnit ambasadorul României în Irlanda, ES Manuela Breazu, iar cei interesați de antreprenoriat au asistat în spațiile Google Irlanda la prezentarea finală a proiectelor dezvoltate în cadrul Startup Weekend Dublin.

„Întreaga participare românească la CoderDojo Coolest Projects 2017 a însemnat o reconfirmare a calității muncii depuse de mentorii voluntari în cele 30 de dojo-uri din cadrul rețelei naționale, a creativității, talentului, pasiunii și a entuziasmului elevilor participanți”, mai spune Bianca Drămnescu, specialist PR și Comunicare, Banat IT.