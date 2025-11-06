Timișorenii, invitați să planteze o nouă pădure urbană de protecție

Primăria Timișoara anunţă continuarea programului de extindere a spațiilor verzi și de combatere a efectelor schimbărilor climatice. Timișorenii sunt invitați, la mijlocul acestei luni, la o nouă acțiune de plantare prin care Timişoara va avea o pădure urbană în Zona Industrială Calea Șagului. Acţiunea este făcută împreună cu Asociația Act for Tomorrow și cu sprijinul OMV Petrom.

Noua pădure va funcționa ca o barieră naturală de protecție, care contribuie la reducerea poluării, filtrarea aerului și crearea unui microclimat mai sănătos pentru timișoreni, anunţă Municipalitatea. Amenajarea va fi realizată pe o suprafață de 4.200 mp și va include 6.000 de arbori și arbuști din specii adaptate mediului urban. Intervenția, care va transforma o zonă gri a orașului într-un coridor verde ce oferă oxigen, umbră și confort termic, face parte din programul „România Plantează pentru Mâine”, cea mai amplă inițiativă privată de împădurire din România.

Potrivit Primăriei, pentru realizarea acestei intervenții este necesară implicarea a sute de voluntari din comunitate. Participarea se face exclusiv pe baza înscrierii în formularul accesibil la acest link. https://forms.gle/4datQMewi8XoamDW7

Voluntarii sunt așteptați în 15 noiembrie, începând cu ora 9, la intersecția dintre străzile Palermo şi Torino. Activitățile de plantare se vor desfășura în intervalul orar 9.30-14. Echipamentele necesare vor fi puse la dispoziție de organizatori.

“Mă bucură această inițiativă, care completează campaniile noastre de plantări. În următoarele luni, vom planta 2.500 de arbori maturi, dar și arbuști și plante perene, în tot orașul. Astfel de acțiuni, care se alătură efortului nostru de a face din Timișoara un oraș mai verde și mai respirabil, sunt exact genul de colaborare pe care vrem să o încurajăm. Doar împreună, administrație, companii și cetățeni, putem construi un oraș care crește sănătos”, a declarat primarul Dominic Fritz.

„Această acțiune reprezintă o intervenție de regenerare urbană care readuce natura în oraș, exact acolo unde e cel mai mult nevoie de ea, de-a lungul arterelor de trafic intens, în zone unde poluarea afectează direct calitatea vieții. Timișoara arată că natura poate fi parte firească din viața urbană. Ne întoarcem aici cu încredere și entuziasm pentru a planta o nouă pădure urbană, un spațiu care va crește odată cu comunitatea și va aduce beneficii reale pentru oameni și pentru mediu. Ne bucurăm să fim din nou alături de timișoreni, pentru a transforma un teren nevalorificat într-un loc viu, care aduce natură, aer curat și biodiversitate mai aproape de oameni”, declară Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow.

Noua acțiune vine în continuarea proiectului realizat în luna aprilie, în cartierul Fabric, unde a fost amenajată o pădure urbană pe o suprafață de 750 mp. Intervenția a inclus o mini-pădure de 400 mp cu peste 2.200 de arbori și arbuști, precum și o insulă verde cu 860 de plante perene și arbuști decorativi. În total, au fost plantate 61 de specii atent selectate pentru a susține biodiversitatea locală și pentru a răspunde provocărilor climatice urbane. Potrivit Primăriei, la șase luni de la plantare, vegetația s-a prins în proporție de peste 90%, iar zona este frecventată constant de locuitori, devenind un punct activ în cartier. Spațiul oferă deja beneficii vizibile: umbră, aer mai curat, culoare și biodiversitate. Proiectul din Fabric rămâne un exemplu de colaborare între administrația locală, mediul privat și comunitate.

Reprezentanţii Municipalităţii reamintesc că pădurile urbane contribuie la reducerea poluării, absorb dioxidul de carbon, filtrează aerul și oferă habitate și spații de protecție pentru insecte, polenizatori esențiali, păsări și mamifere mici precum aricii. În același timp, creează contexte de interacțiune socială și contribuie la sănătatea comunităților urbane. Integrarea lor în infrastructura orașelor este o direcție tot mai prezentă la nivel european, iar Timișoara face acum un nou pas în această direcție.