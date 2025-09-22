Timişorenii, invitaţi să devină “oameni cu poezie”

Scriitorul Robert Șerban îi invită pe cei care trec sâmbătă, 27 septembrie, prin Piața Unirii din Timișoara, să fie Oameni cu poezie.

Începând cu ora 10 și până la ora 18, la Terasa D’Arc, din Piața Unirii, nr. 5, Robert Şerban va scrie – la o mașină de scris – și va dărui câte o poezie originală, semnată olograf, celor care își doresc ineditul dar.

Astfel, trecătorii vor fi martori la nașterea textelor literare ai căror destinatari pot deveni chiar ei. În prealabil, va exista un dialog între Robert Şerban și viitorul posesor al poeziei, căruia îi va pune câteva întrebări, răspunsurile primite putând fi o „bază documentară” a poeziei ce urmează să fie scrisă chiar acolo, pe loc, în public. Evenimentul va avea și o componentă de imagine, fotograful Horea Preja urmând să surprindă instantanee din desfășurarea sa.

„Încerc să fac o demonstrație pe viu a capacităților de comunicare și de dialog între oameni ce nu se cunosc, dar care au, fiecare, propria poezie. Este, implicit, și un proiect de scriere creativă inspirată de context, de umanitate, de o poziționare artistică acută, atentă și intensă. Scrisul literar a rămas învăluit într-un fel de mister, or eu îmi propun să arăt că secretul nu este de nedescifrat, ci ține de vocație, experiență și muncă. Inspirația vine scriind, nu așteptând-o cu ochii-n tavan sau pe ziduri, iar a primi în dar o poezie ține de vârsta superbă a tinereții, atunci când fiecare dintre noi am scris și am dăruit cele scrise, îndrăgostiți fiind, poate. Poeții trăiesc tot timpul într-o astfel de vârstă, chiar dacă unii au, cum e cazul meu, mai bine de jumătate de secol. Tinerețea rămâne a spiritului și e întreținută inclusiv prin imersarea continuă în poezie, imersare la care îi invit și pe timișoreni să participe”, spune Robert Șerban.

Într-o lume în care dialogul uman e tot mai fragmentat, mai rar și intermediat de rețelele sociale, evenimentul Oameni cu poezie aduce față în față semeni care să se inspire unii pe alții, să se împrietenească, iar întâlnirea lor să aibă tâlc și poezie.

Această creație a fost realizată printr-o finanțare Energie! Burse de creație, acordată de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.