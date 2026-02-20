Timişoara va avea un nou centru de colectare cu aport voluntar

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a semnat contractul pentru construirea unui nou centru de colectare prin aport voluntar de dimensiuni mari. Aceasta, transmite Municipalitatea, este o investiție importantă pentru creșterea ratei de reciclare și gestionarea mai eficientă a deșeurilor în Timișoara.

Centrul va fi construit pe strada Ovidiu Cotruș (fosta Cale a Chișodei), pe un teren de 25.000 mp, și va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la colectarea corectă a celor care nu pot fi ridicate din fața locuințelor. Timișorenii vor putea preda gratuit deșeuri voluminoase, textile, mobilier, anvelope, echipamente electrice și electronice, baterii, deșeuri din construcții, deșeuri vegetale și alte materiale care pot fi reciclate sau eliminate în siguranță, anunţă Primăria Timişoara.

Investiția Municipalității include amenajarea unor platforme de colectare, zone speciale pentru deșeurile reutilizabile, spații dedicate deșeurilor din construcții și celor vegetale, precum și facilități necesare funcționării: iluminat, utilități și acces auto. Centrul va fi echipat cu containere moderne, utilaje pentru manipularea deșeurilor, instalații pentru compostare și cântar auto.

Lucrările vor fi executate de firma Madlev Cons SRL și sunt estimate la şase luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Investiția, în valoare de peste 25,7 milioane de lei, fără TVA, va fi finanțată din fonduri PNRR și include atât lucrările de construcție, cât și dotarea centrului cu containere și echipamente.

Proiectul face parte din strategia Municipalității de modernizare a sistemului de management al deșeurilor, de creștere a gradului de reciclare și de aliniere la standardele europene privind protecția mediului.

În paralel, Primăria Timişoara continuă investițiile și la celelalte trei centre de colectare prin aport voluntar de pe Calea Dorobanților, Aleea Pădurea Verde și Calea Moșniței. Proiectul a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 85%, iar la centrele de pe Calea Dorobanților și Aleea Pădurea Verde urmează amplasarea containerelor și plantarea perdelei perimetrale de protecție.