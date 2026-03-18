Timişoara va avea sistem de e-ticketing pentru transportul public

Sistemul e-ticketing care va permite timișorenilor să plătească rapid călătoriile, să-și planifice traseele și să-și gestioneze abonamentele online, va fi implementat de Primăria Municipiului Timișoara cu bani de la bugetul local.

Investiția este estimată la aproape 35 de milioane de lei (fără TVA), iar pentru continuarea acesteia, consilierii locali vor vota un proiect privind actualizarea sursei de finanțare.

În paralel, avansează procedura de achiziție pentru implementarea sistemului, fiind atrase cinci oferte, transmite Primăria. Firma câștigătoare va livra echipamentele și va dezvolta platforma digitală, iar noul sistem va funcționa inițial în paralel cu cel actual, astfel încât călătorii să nu fie afectați.

Potrivit Municipalităţii, noul sistem va permite călătorilor să cumpere, să valideze și să gestioneze bilete și abonamente prin intermediul unei aplicații mobile și al unei platforme online. Acestea vor fi concepute pentru o utilizare simplă și intuitivă, vor fi disponibile în mai multe limbi și adaptate persoanelor cu deficiențe de vedere.

Plata călătoriilor se va putea realiza direct la validator, prin card bancar, card de transport, telefon mobil sau ceas inteligent. Fiecare utilizator va avea acces la un cont personal, unde va putea consulta istoricul călătoriilor și își va putea administra metodele de plată și abonamentele.

Totodată, sistemul de e-ticketing va integra și va oferi un planificator de rute inteligent, care va genera sugestii de traseu în funcție de poziția utilizatorului, destinație, mijloacele de transport disponibile și timpul estimat. În plus, sistemul va permite monitorizarea flotei și a fluxului de călători și va contribui la reducerea fraudei. Arhitectura deschisă va facilita integrarea cu alte platforme de mobilitate și servicii de tip Smart City.

Ofertele au fost înregistrate din partea: Radcom; Opendevits; asocierea Symcotech (lider), HopOn Mobility Ltd; Aaltimate (lider), Prodata Mobility Ro; Metaminds (lider), Telelink Services Romania. Valoarea estimată a contractului este de peste 34,8 milioane de lei (fără TVA). Termenul de implementare a serviciilor este de 18 luni.