Timişoara va avea prima Unitate Centrală de Achiziții din ţară

Consiliul Local Timișoara a aprobat, marți, înființarea Unității Centrale de Achiziții, prima de acest fel din țară. Această unitate va derula, într-o primă fază, achiziții centralizate pentru PrimăriaTimișoara și instituțiile din subordinea Consiliului Local Timișoara, urmând ca, ulterior, și alte instituții și administrații publice să fie cooptate în parteneriat.

Printr-un proiect-pilot derulat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Guvernul intenționează ca, în perioada următoare, să înființeze în ţară trei unități-pilot centrale de achiziții care vor deservi autorități locale, prima fiind la Timișoara. În următorii ani se preconizează ca numărul acestor unități centrale de achiziții să ajungă la opt.

Obiectul principal de activitate al Unității Centrale de Achiziții va fi realizarea de achiziții centralizate pentru mai multe instituții locale, ceea ce, estimează oficialii Primăriei Timişoara, va duce la economii semnificative la buget. Categoriile de achiziții care vor fi incluse în actul de înființare a acestei structuri se referă la cheltuieli de funcționare a acestor entități: tehnologia informației, managementul clădirilor de birou/facilităților, servicii profesionale, energie, management birou, mai transmit oficialii Municipalităţii.

Într-o primă fază, Unitatea Centrală de Achiziții va presta servicii pentru Primăria Timișoara, Direcția Fiscală, Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competente și Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive, Sport Club Municipal Timișoara, Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Public Creșe, Centrul de Proiecte, Casa de Cultură, Teatrul Maghiar de Stat „Csiki Gergely”, Teatrul German de Stat, Filarmonica Banatul, Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, anual, din bugetul local, cheltuielile pentru achiziția de bunuri și servicii se ridică la circa 300 de milioane de lei. Mai mult de jumătate dintre aceste achiziții se derulează de către entități din subordinea Consiliului Local Timișoara. Estimările echipei de proiect arată că în cazul achizițiilor centralizate făcute de către o singură instituţie, economiile la bugetul local ar fi, într-un scenariu minimal, între 18 și 27 milioane de lei/anual.

Costul operării Unității Centrale de Achiziții este estimat la circa 1,5 milioane lei în primul an de funcționare, ajungând până la circa 3 milioane lei, în al patrulea an de funcționare. Astfel, în primii trei ani, Unitatea Centrală de Achiziții se va baza pe finanțarea asigurată de Consiliul Local Timișoara, sub formă de majorare a capitalului social. De asemenea, instituţia va solicita de la fiecare beneficiar o taxă procentuală aplicată la valoarea achizițiilor derulate, pentru plata serviciilor externalizate. „Susținerea de la bugetul local va descrește, gradual, pe măsură ce tot mai multe instituții își vor derula procesele de achiziție prin această unitate, astfel încât, preconizăm că din al patrulea an de funcționare unitatea ar trebui să se autofinanțeze în întregime”, transmit reprezentanţii Municipalităţii.

„Timișoara dă încă o dată tonul schimbării mentalității birocratice și face un nou pas în implementarea reformei administrative de care avem atât de mult nevoie. Înființarea în premieră la Timișoara a Unității Centrale de Achiziții este o dovadă a încrederii de care ne bucurăm la nivel central și va marca începutul unor economii semnificative atât de timp, cât și de bani la nivelul bugetului local. Pasul următor va fi să atragem profesioniști în cadrul acestei unități, oameni care prin experiența și reputația lor să atragă și alte instituții publice și administrații locale în acest parteneriat”, declară primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Reprezentanţii Municipalităţii spun că unități centrale de achiziții au mai fost implementate cu succes în Austria, Italia, Portugalia, Finlanda , Suedia.